https://static.news.ru/photo/00b64510-50c1-11ea-9337-fa163e074e61_660.jpg Карим Халили Фото: Rolf Simeon/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский биатлонист Карим Халили вошёл в состав национальной сборной на эстафетную гонку чемпионата мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Об этом решении сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Он также сообщил, что состав российской сборной пополнится ещё одной спортсменкой, это будет либо Ульяна Кайшева, либо Анастасия Поршнева.

Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 12-е место. Светлана Миронова финишировала 21-й, Лариса Куклина -— 23-й, Ирина Старых -— 24-й, писал NEWS.ru.