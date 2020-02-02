https://static.news.ru/photo/931f0eee-45ce-11ea-9b82-fa163e074e61_660.jpg Карим Халили Фото: Rolf Simeon/www.imago-images/Global Look Presswww.imago-images.de/

Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Первое место занял немец Данило Ритмюллер, который преодолел дистанцию за 35 минут 34,2 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Отставание Халили составило 0,6 секунды, россиянин допустил пять промахов. Третьим стал словенец Алекс Чисар (+1,2; 1).

Ранее мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на юниорском чемпионате мира. В составе российской сборной выступали Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Карим Халили, писал NEWS.ru.