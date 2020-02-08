https://static.news.ru/photo/7943a838-4a54-11ea-bf1a-fa163e074e61_660.jpg Максим Буров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский спортсмен Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в США. Вторым стал Ноэ Рот из Швеции, третье место занял ещё один представитель России Илья Буров.

В соревнованиях среди женщин первое место в акробатике заняла белоруска Александра Романовская. Лучшей из россиянок стала Любовь Никитина, занявшая шестое место.

Ранее российский фристайлист Артём Бажин завоевал серебряную медаль в финале соревнований по ски-кроссу на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.