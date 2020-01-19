Российский фристайлист Артем Бажин завоевал серебряную медаль в финале соревнований по ски-кроссу на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.
Первое место занял швед Эрик Вальберг, третьим стал ещё один российский спортсмен Андрей Горбачев.
У женщин в этой же дисциплине третье место заняла россиянка Владислава Балюкина.
Ранее российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
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