https://static.news.ru/photo/c5ec5e8a-3ade-11ea-ab61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chloe Knott For Ois/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский фристайлист Артем Бажин завоевал серебряную медаль в финале соревнований по ски-кроссу на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Первое место занял швед Эрик Вальберг, третьим стал ещё один российский спортсмен Андрей Горбачев.

У женщин в этой же дисциплине третье место заняла россиянка Владислава Балюкина.

Ранее российская спортсменка Диана Логинова заняла третье место в соревнованиях по санному спорту на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.