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Тренер чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца, заявил, что его подопечный не принимал кокаин.

Враньё и провокация, — заявил Смирнов РИА Новости. Тренер добавил, что спортсменов часто проверяют на допинг. Как ранее сообщила прокурор Второго окружного военного суда, в анализах разбившего нос росгвардейцу боксёра...