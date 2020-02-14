Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли золотую медаль чемпионата мира, который стартовал в Сочи, в спринте в соревновании двоек.
Россияне с результатом 31,281 опередили итальянцев Эмануэля Ридера и Симона Кайнцвальднера (31,326). Бронзовую награду завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (31,362).
Золото стало первым для российских экипажей в соревновании двоек в истории чемпионатов мира. Спринт вошёл в программу ЧМ в 2016 году.
Ранее российская саночница Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль на седьмом этапе Кубка мира, писал NEWS.ru.
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