https://static.news.ru/photo/c26e2428-cf22-11e9-a5cc-fa163e074e61_660.jpg Андрей Зубков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сборная России по баскетболу проиграла команде Аргентины в заключительном матче первого группового этапа Кубка мира, проходящего в Китае. Итоговый счёт — 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16).

Россияне по ходу встречи допустили 21 потерю мяча — очень много для поединка подобного уровня. У аргентинцев — лишь 13 потерь.

Самыми результативными в составе российской сборной в этой игре стали Андрей Зубков (18 очков и семь подборов) и Никита Курбанов (13 очков). У аргентинцев Факундо Кампассо набрал 21 очко, добавив семь результативных передач и шесть подборов.

Несмотря на это поражение, подопечные Сергея Базаревича вышли во второй групповой раунд Кубка мира, в котором им предстоит встретиться с командами Польши и Венесуэлы. При этом аргентинцы и поляки, выигравшие по три матча на первой групповой стадии, будут опережать две другие сборные в турнирной таблице на одно очко.

Матчи второго группового раунда пройдут 6 и 8 сентября.

В предыдущем матче Кубка мира российская сборная обыграла команду Южной Кореи, писал ранее News.ru.