https://static.news.ru/photo/12e66604-62c1-11ea-8cbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Газпром-РусВело

Российский велогонщик команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов находится в больнице Абу-Даби после сдачи положительного теста на коронавирус.

После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел, — приводит слова Страхова пресс-служба команды на странице в Facebook.

Он рассказал, что в госпитале у него взяли дополнительные анализы, результаты которых должны сообщить в ближайшее время. Спортсмен подчеркнул, что чувствует себя нормально.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французские велокоманды Cofidis Solutions Credits и Groupama-FDJ, находившиеся в ОАЭ на карантине из-за вспышки коронавируса, отправились домой. Между тем российская команда «Газпром-РусВело» (Gazprom-RusVelo) продолжает оставаться в Абу-Даби.