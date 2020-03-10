Российский велогонщик команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов находится в больнице Абу-Даби после сдачи положительного теста на коронавирус.
После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел, — приводит слова Страхова пресс-служба команды на странице в Facebook.
Он рассказал, что в госпитале у него взяли дополнительные анализы, результаты которых должны сообщить в ближайшее время. Спортсмен подчеркнул, что чувствует себя нормально.
Ранее NEWS.ru сообщал, что французские велокоманды Cofidis Solutions Credits и Groupama-FDJ, находившиеся в ОАЭ на карантине из-за вспышки коронавируса, отправились домой. Между тем российская команда «Газпром-РусВело» (Gazprom-RusVelo) продолжает оставаться в Абу-Даби.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен