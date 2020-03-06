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Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил федерации по зимним видам спорта за успехи в сезоне-2019/20, но предложил сосредоточиться на существующих сложностях.

Хочу поблагодарить Олимпийский комитет, все федерации по зимним видам спорта, ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство. — NEWS.ru) за те успехи, которые у нас есть в этом сезоне, — сказал министр на...