Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен занял первое место в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка IBU в белорусском спортивном центре «Раубичи».
Победитель преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 26,8 секунды, допустив один промах. Второе место завоевал соотечественник Ларс Биркеланд (+ 20,5; 2). Россиянин Василий Томшин получил бронзовую медаль (+ 34,1; 2).
Российский биатлонист Кирилл Стрельцов занял четвёртое место (+41,4; 2), Антон Бабиков — седьмое (+1.05,8; 2), Дмитрий Иванов — 11-е (+1.43,8; 4).
Ранее немецкая биатлонистка Штефани Шерер заняла первое место в гонке с общего старта на этапе Кубка IBU в Минске. Победительница без промахов преодолела дистанцию 12 км за 32 минуты 29,7 секунды. Россиянка Виктория Сливко завоевала серебряную медаль (26,3; 1). Третьей стала француженка Каролин Коломбо (+37,9; 2), писал NEWS.ru.
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