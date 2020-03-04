https://static.news.ru/photo/bb4cc3de-5e2e-11ea-b28f-fa163e074e61_660.jpg Антон Бабиков Фото: cska.ru

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка IBU в Раубичах.

Победитель преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 56,2 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал белорус Максим Воробей (+5,2; 1), третье место занял ещё один норвежец Эндре Стрёмсхейм (+34,5; 1).

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который финишировал седьмым (+1.08,1; 2). Дмитрий Иванов занял 11-е место (+1.15,8; 1), Кирилл Стрельцов — 17-е (+1.49,5; 2), Антон Бабиков — 35-е (+2.31,9;2).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Бочарников занял первое место в пасьюте на чемпионате Европы. Победитель преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 3,9 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (+6,7; 2), третьим стал его соотечественник Сиверт Гутторм Баккен (+23,9; 2).