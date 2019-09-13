https://static.news.ru/photo/42f940f4-d569-11e9-b63e-fa163e074e61_660.jpg Туомас Саммелвуо Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Мужская сборная России по волейболу успешно стартовала на чемпионате Европы, в четырёх партиях обыграв команду Турции. Счёт матча по сетам — 25:13, 23:25, 25:17, 25:15.

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Российская сборная на предварительном этапе выступает в «словенской» подгруппе под литерой С, где её соперниками, помимо турецкой команды, стали представители Финляндии, Северной Македонии, Белоруссии и хозяева площадки.

Следующий матч подопечные Туомаса Саммелвуо проведут в пятницу, 13 сентября, со сборной Белоруссии. Начало встречи — в 21:30 по московскому времени.

Перед российской сборной на чемпионате Европы поставлены максимальные задачи, писал ранее News.ru.