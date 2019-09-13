Мужская сборная России по волейболу успешно стартовала на чемпионате Европы, в четырёх партиях обыграв команду Турции. Счёт матча по сетам — 25:13, 23:25, 25:17, 25:15.
Игра продолжалась 1 час 38 минут.
Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. Российская сборная на предварительном этапе выступает в «словенской» подгруппе под литерой С, где её соперниками, помимо турецкой команды, стали представители Финляндии, Северной Македонии, Белоруссии и хозяева площадки.
Следующий матч подопечные Туомаса Саммелвуо проведут в пятницу, 13 сентября, со сборной Белоруссии. Начало встречи — в 21:30 по московскому времени.
Перед российской сборной на чемпионате Европы поставлены максимальные задачи, писал ранее News.ru.