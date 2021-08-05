Российские пляжные волейболисты вышли в финал Олимпиады

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Российские волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В полуфинале они обыграли коллег из Катара Шерифа Юнусса и Ахмеда Тиджана со счётом 2:0 (21:19, 21:17).

За золотые медали российская команда поспорит с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. Встреча пройдёт 7 августа.

Ранее в четверг, 5 августа, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом.

Сейчас в активе российских спортсменов 58 медалей: 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых.