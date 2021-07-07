Российские гребцы-олимпийцы попались на мельдонии

Представители сборной России по академической гребле Никита Моргачёв и Павел Сорин, которые вошли в состав олимпийской команды, сдали положительные пробы на мельдоний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации гребного спорта РФ (ФГСР) Алексея Свирина.

Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительный результат у двух спортсменов — Никиты Моргачёва и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве. Ведём разбирательство, — рассказал Свирин.

В настоящий момент гребцы исключены из заявки сборной России на Олимпиаду в Токио. Ранее Моргачёв и Сорин были отстранены от соревнований из-за положительного допинг-текста у их партнёра по четвёрке Сергея Федоровцева, у которого нашли триметазидин.

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