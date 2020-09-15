Олимпиада-2020/21: Штокалов не знает, поедет ли теперь на Игры в 2021 году

Пандемия коронавируса нанесла невероятный урон во всех сферах жизни, в том числе и в спортивной. Огромное количество международных состязаний прошлого сезона было отменено. Сохранить удалось лишь единицы. К числу спасённых международных стартов относится как раз Олимпиада. Международный олимпийский комитет (МОК) перенёс Игры в Токио с 2020 на 2021 год. Но имеет ли этот перенос однозначно положительный эффект, доедут ли все те, кто планировал, до стартов 2021 года, удастся ли спортсменам сохранить физическую форму — чтобы ответить на эти и многие другие вопросы NEWS.ru запускает цикл статей с олимпийцами, которые должны были отправиться в столицу Японии в этом году. Первым героем нашей новой рубрики «Олимпиада-2020/21» стал бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовый призёр чемпионата Европы по гребле на каноэ Илья Штокалов.

У Ильи Штокалова не лучшим образом складываются дела с Олимпиадами. В 2016 году в Рио-де-Жанейро спортсмен финишировал в одиночках на 1000 метрах четвёртым, но в связи с последовавшей дисквалификацией представителя Молдавии Сергея Тарновского поднялся на третью строчку. Однако положенную ему бронзовую медаль так и не получил. МОК уже два года переносит передачу медали из-за разбирательств с Россией. Пока тянулась вся эта эпопея с медалью Рио, пришло время Олимпиады в Токио, но тут случилось непредвиденное — пандемия коронавируса. Таким образом Илья Штокалов наравне со многими другими спортсменами, которые готовились к Токио-2020, стал заложником ситуации. Как воспринял российский каноист известие о переносе, будет ли он готовиться к Олимпиаде-2021 и почему не задался старт в новом сезоне — в материале NEWS.ru.

— На чемпионате России (1-5 сентября) в Казани вы заняли первое место на дистанции 1000 метров. Расскажите о том, как начался ваш новый сезон.

— Это был второй официальный старт. Первый — чемпионат России прошёл в середине августа (в Москве), потом было два коммерческих турнира. Вместе с этапом в Казани получается, что третий старт. Я хотел выйти немного на другой результат. На своём основном старте, на чемпионате страны, я был только шестым. К четвёртому турниру я вошёл в гонку, но было уже поздно.

— Что повлияло на результат? Длительная пауза из-за COVID-19?

— Этот год получился с небольшими сбоями и помехами. Для кого-то, возможно, период карантина прошёл без помех, но я где-то поленился дома самостоятельно тренироваться, за что и поплатился результатом. Тяжело пришлось после перерыва. Если ещё первый месяц нормально всё шло: тренировался как-то, поддерживал форму, то со временем стала пропадать надежда на сезон. В какой-то момент появилось ощущение, что в этом сезоне вообще не будет стартов. Поэтому стал реже делать регулярные тренировки. Естественно, потом уже было тяжело всё навёрстывать, в привычный режим впоследствии было войти практически невозможно. Это и отразилось на результате.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— А была ли возможность дома воссоздать тренировочные условия близкие к оптимальным? Насколько это вообще возможно в вашей дисциплине, и не могло ли это отразиться на результате?

— Чего греха таить, у меня была возможность проводить полноценные тренировки, все условия были. Однако неопределённость очень сильно отразилась на настрое. До последнего не было понятно, будут сборы или нет, будут соревнования или нет. Условия для подготовки к сезону были, а вот настроения — нет.

— Каков теперь последующий план действий?

— В этом сезоне я уже закончил. Сейчас дома на отдыхе нахожусь. Ребята, которые отобрались в команду, готовятся к Кубку мира. Так как чемпионата Европы не будет (отменили из-за коронавируса — прим. NEWS.ru), остался только Кубок мира. Он пройдёт в конце сентября. А мои соревнования всё.

— Сезон действительно не задался, но началась череда неудач намного раньше — с переноса Олимпиады. Какие эмоции в тот момент испытывали? Столько готовились и — бац! — всё отменили.

— Я, кстати, спокойно воспринял эту информацию. Я всё-таки возрастной спортсмен (34 года- NEWS.ru). Это молодым было более трагично. У юношей, например, вообще никаких стартов не было. Молодые ребята, которые только пришли в команду и сразу же столкнулись с подобным, могут задаваться вопросом — грести дальше или нет. Я уже давно в спорте, в команде, поэтому для меня необходимость пропустить сезон не стала потрясением. Но, если быть честным, в глубине души я до конца надеялся, что Олимпийские игры не перенесут.

— То есть настрой изначально на Токио-2020 был?

— Да, конечно. Мы готовились к Олимпиаде. Ждали первых стартов, оставалось совсем немного времени. До конца надеялись, что всё пройдёт по плану.

— Какой была ваша форма до пандемии? Ловили ли вы себя на мысли, что к Играм-2020 сумеете подойти в оптимальных кондициях?

— Насколько была хорошей форма или нет, сказать тяжело, так как первые старты в итоге не состоялись. На этих стартах ты относительно других соперников смотришь на себя, оцениваешь все расклады. Так как этих пристрелочных соревнований не было, понять, кто и как готов, было тяжело. А потом возникла пандемия, которая подкосила абсолютно все старты. Эта ситуация очень сильно повлияла на желание двигаться дальше. Не было стимула, не было ориентиров, а главное, совершенно были размыты временные рамки — никто не мог сказать, когда это всё закончится.

— А что теперь будет с перенесённой Олимпиадой? Вы не собираетесь готовиться к ней?

— Пускай это останется загадкой. Не хочу планировать ничего.

— Вы пока для себя не решили, или в чём суть проблемы?

— Я сейчас отдыхаю и пока не могу сказать, буду ли я готовиться к Олимпийским играм или нет. Определяюсь ещё.

— Это как-то связано с тем, что вам не удалось подготовиться к сезону? Физическая форма тому виной?

— Нет, это не связано с этим.

— Вообще, всё, что касается вас и Олимпиады, всегда оборачивается какой-то проблемой. То эпопея с бронзовой медалью Рио, то пандемия коронавируса. Наверное, в череде всех этих препятствий тяжело сохранять настрой и желание двигаться вперёд?

— Если смотреть даже по прошедшей Олимпиаде 2016 года, когда было множество допинговых проблем, я спокойно готовился к турниру. Ни разу в голове не проскакивало сомнение, что мы туда не поедем. Я вообще не обращал никакого внимание на новости, витающие вокруг. Просто готовился и всё. Ко мне каждую неделю приезжали инспекторы допинг-контроля, я сдавал спокойно тест. Переживаний, что я могу пропустить Игры, не возникало. А в этому году убрали все ориентиры: куда готовиться, к чему готовиться, когда готовиться. В то же время не хочу, чтобы это прозвучало как оправдание. Я, честно, не люблю себя выгораживать. Возможно, где-то больше сам поленился и недотренировался. Винить во всём пандемию тоже было бы не честно.

— Как сейчас обстоят дела с бронзовой медалью Рио? В последний раз вы высказывали надежду, что ситуация по этому вопросу может разрешиться после пандемии. Есть ли какие-то положительные новости на этот счёт?

— А какие новости могут быть? Они ждут разбирательств с нашими атлетами — не атлетами. На самом деле я не слежу за тем, с кем они там разбираются. Сказали, что пока с Россией не пройдут все суды, они ничего делать не будут. Но мне непонятно, почему они привязывают лёгкую атлетику к нашей федерации. Это очень странно и даже обидно. Разбирайтесь с ними отдельно, зачем к нам привязывать. Мы к этим историям не имеем никакого отношения. Да и вообще нашу команду максимально и, в частности меня, мониторили постоянно. Иногда в СМИ вижу новости о том, что иностранные спортсмены жалуются на то, что их два раза в год вызывают на допинг-тест, мол, это слишком часто. Я бы посмотрел на них, если бы им пришлось сдавать тест каждую неделю.