https://static.news.ru/photo/4eb542bc-4b2f-11ea-acd7-fa163e074e61_660.jpg Сборная России по художественной гимнастике Фото: rgymrussia/facebook.com

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

В составе национальной команды выступали Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова. Второе место заняла сборная Белоруссии, третье — команда Узбекистана.

Также россиянка Екатерина Селезнёва завоевала золото в упражнениях с обручем. Второй стала белоруска Анастасия Салос, третье место заняла ещё одна представительница России — Дарья Трубникова.

Помимо этого, россиянка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с мячом. Второе место заняла Салос, третье — россиянка Лала Крамаренко.

Ранее четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что борется с булимией около трёх лет. Эта болезнь мешает ей выступать в полную силу, писал NEWS.ru.