Российские биатлонисты в третий раз стали четвёртыми в эстафете

https://static.news.ru/photo/1c560286-5743-11eb-8f26-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Российская мужская четвёрка в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в очередной раз заняла четвёртое место на этапе Кубка мира по биатлону.

Победу одержала сборная Франции в составе Симона Детьё, Кентена Фийона-Майе, Фабьена Клода и Эмильена Жакелена, опередив норвежцев, у которых Йоханнес Дале зашёл на круг штрафа. Третье место заняла сборная Италии.

Россияне после первого этапа в исполнении Кирилла Стрельцова оказались на 22-м месте с проигрышем более минуты, но Александр Логинов и новоиспечённый финишёр команды Эдуард Латыпов вывели команду на четвёртое место.

Как писал NEWS.ru, заболевшими коронавирусом в сборной России по биатлону оказались тренер женской команды Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен, следует из сообщения пресс-службы Союза биатлонистов России.