Российские биатлонисты в третий раз стали четвёртыми в эстафете

Российская мужская четвёрка в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в очередной раз заняла четвёртое место на этапе Кубка мира по биатлону.
Победу одержала сборная Франции в составе Симона Детьё, Кентена Фийона-Майе, Фабьена Клода и Эмильена Жакелена, опередив норвежцев, у которых Йоханнес Дале зашёл на круг штрафа. Третье место заняла сборная Италии.
Россияне после первого этапа в исполнении Кирилла Стрельцова оказались на 22-м месте с проигрышем более минуты, но Александр Логинов и новоиспечённый финишёр команды Эдуард Латыпов вывели команду на четвёртое место.
Как писал NEWS.ru, заболевшими коронавирусом в сборной России по биатлону оказались тренер женской команды Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен, следует из сообщения пресс-службы Союза биатлонистов России.