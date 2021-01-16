Российские биатлонистки выиграли эстафету на Кубке IBU

https://static.news.ru/photo/075246d0-58b8-11eb-8616-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Гореева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Женская сборная России в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой одержала победу в эстафете на первом этапе Кубка IBU в Арбере. Татьяна Акимова стала абсолютной победительницей соревнований.

Решающий вклад в победу российской команды, задействовавшей семь дополнительных патронов, внесли Шевченко и Акимова, прошедшие все свои рубежи без промахов. На 37,2 секунды от россиянок отстал шведский квартет, а замкнули тройку лучших спортсменки из Германии.

По итогам этапа в Арбере тренерский штаб сборной России рассматривает Татьяну Акимову для приглашения в основной состав сборной.

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.