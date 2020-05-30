Роднина: «Спортсмены — молодцы, не вякали, что теряют деньги в карантин»

https://static.news.ru/photo/3d4afd1a-a281-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала артистов, которые винят власти в нехватке денег в период пандемии.

Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Но хоть один спортсмен у нас вякал? — задалась вопросом Роднина.

По её словам, многие спортсмены стали волонтёрами и даже курьерами. Они с гордостью проходят это тяжёлое время.

Кроме того, депутат ГД напомнила, что власти приняли множество законов, которые направлены на помощь обычным россиянам, а также бизнесменам.

Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актёры стонут, как они голодают, — отметила спортсменка.

Она считает, что во всём виноват «пофигизм», потому что многие жители России даже не соблюдали карантин, пишет «Спорт-Экспресс».

Российский шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать.

Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс высказывание.