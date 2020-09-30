Роднина назвала Загитову «Муму фигурного катания»

https://static.news.ru/photo/ff24f51c-0316-11eb-941a-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не собирается смотреть передачу «Ледниковый период», которую будут вести Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Парламентарий назвала спортсменку «Муму фигурного катания». Она не готова уделять своё внимание шоу, в которых снимаются звёзды, сообщает Sport24.

Загитова заявила о приостановке карьеры в конце 2019 года. Однако в заявку сборной России на новый сезон она вошла. Чтобы попасть в национальную команду, необходимо выступить на Кубке страны. 21 августа стало известно, что данные соревнования пройдут без Загитовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры. Специалист подчеркнул, что у фигуристки практически нет мотивации продолжать тренироваться.