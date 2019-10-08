https://static.news.ru/photo/032e0c48-e9c3-11e9-bcec-fa163e074e61_660.jpg Александр Ковалёв Фото: russiabasket.ru

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил Александра Ковалёва на пост главного тренера женской сборной России.

За день до заседания исполкома было известно, что тренерский совет РФБ по женским командам рекомендовал Ковалёва на пост.

Испытываю очень волнительные ощущения, хотя и много лет работал с разными сборными России, но всё-таки возглавить национальную команду — это совсем другая ответственность и большой шаг вперёд, — приводит слова Ковалёва пресс-служба РФБ.

Специалист отметил, что сразу же приступает к подготовке сборной, а через месяц ему предстоит первая игра в родном Оренбурге.

Ранее мужская сборная России по баскетболу 3×3 заняла первое место на Кубке мира среди игроков до 23 лет, который прошёл в Китае, писал News.ru.