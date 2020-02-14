https://static.news.ru/photo/c4b20a16-4f05-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: /www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная России по конькобежному спорту после первого дня чемпионата мира на отдельных дистанциях, проходящего в Солт-Лейк-Сити (США), завоевала две медали.

В женском командном спринте Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова стали серебряными призёрами. Победу одержали голландки, на третьем месте — Польша. Кроме того, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 Наталья Воронина стала серебряным призёром на дистанции 3000 метров.

Мужская сборная России не смогла финишировать в командном спринте из-за падения рекордсмена мира, трёхкратного чемпиона мира в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях, обладателя Кубка мира Павла Кулижникова.

Вместе с Кулижниковым бежали Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.

Ранее Кулижников с рекордом выиграл дистанцию 1000 м на Кубке мира в канадском Калгари, писал NEWS.ru.