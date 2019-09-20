https://static.news.ru/photo/d3133178-db9e-11e9-b192-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских спортсменов, в числе которых Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил.

Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты, — заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

По его словам, ему пришла резолюция по каждому спортсмену, в которой говорится о снятии обвинений.

В декабре 2018 года в расположение российской сборной, которые находились на этапе Кубка мира в Хохфильцене, прибыла полиция Австрии с целью опросить тренеров. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону. Согласно австрийским законам, изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением.

В феврале 2018 года во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зефельде были арестованы девять человек, пять из них — действующие спортсмены, писал News.ru.