Правление СБР опубликовало заявление с критикой Драчёва

https://static.news.ru/photo/78506c6e-a4c6-11ea-9589-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены правления Союза биатлонистов России опубликовало заявление в связи с решением о проведении досрочных выборов главы организации

Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве Внеочередной отчетно-выборной Конференции являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов, вызванные действиями его президента, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте СБР.

В заявлении опубликовано 12 пунктов, которые не устраивают правление. В них говорится о том, что действующий президент СБР Владимир Драчёв не исполняет устав организации и выходит далеко за рамки собственных полномочий, чем наносит существенный экономический и репутационный ущерб СБР.

Также отмечается, что президент не контролирует текущую ситуацию в СБР, не выполняет решений Правления и своих обещаний, не имеет собственного мнения по важным вопросам, доверяя людям, которые не знакомы с положением дел в российском биатлоне.

Помимо этого, членов Правления не устраивает финансовая ситуация в СБР и накопление долгов, отмечая, что Драчёв ведёт деятельность без сформированного и утвержденного финансового плана. Также отмечается, что глава организации крайне редко посещает офис СБР и не работает с текущими документами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.

Также правление Союза биатлонистов России определило предварительную дату и место отчётно-выборной конференции, на которой может быть избран новый президент СБР.