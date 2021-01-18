Полгода руководства Майгурова: медалей меньше, зарплаты больше

Сборная России по биатлону осталась без наград на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе, но начала бороться за них как в личных гонках, так и в эстафетных. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко инициировал расследование массового снятия биатлонистов с соревнований после приезда допинг-офицеров из РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), а Александр Логинов решил вернуться в Италию, где год назад полиция открыла на него дело по подозрению в нарушении антидопинговых правил. При этом Союз биатлонистов России (СБР) увеличил расходы на содержание офиса в ущерб помощи регионам. NEWS.ru подводит главные итоги прошедшей недели в биатлоне.

Прогресс есть, но нет медалей

Martin Schutt/dpa/Global Look Press

К итогам шестого этапа Кубка мира в Оберхофе можно относиться по-разному. С одной стороны, очевиден прогресс как всей команды, так и её новых лидеров: Светланы Мироновой, Эдуарда Латыпова и Матвея Елисеева. С другой, даже приличная готовность после подготовительного сбора в Сочи не приносит России медалей, что говорит об отсутствии запаса прочности в команде. Будем считать, что наши биатлонисты на этой неделе отдали долги фортуне за фантастическую победу в смешанной эстафете, которая пока остаётся единственным успехом в Кубке мира.

Однако налицо проведённая в команде работа над ошибками. Латыпов стал стрелять быстрее и увереннее, и пусть пока только в эстафетах встал на один уровень с лидерами мирового биатлона. В его лице команда обрела надёжного финишёра, который за две недели выиграл два спринтерских поединка у норвежца Стурлы Лэгрейда и немца Филиппа Хорна. Миронова улучшила по сравнению с прошлым сезоном стрельбу и научилась тактически правильно проходить контактные гонки, что заметно и по раскладке сил в эстафетах, и по воскресному масс-старту, где она показала третий ход и лучший финишный круг.

Наконец, даже Елисеев снял проклятие финишного круга в масс-старте, где после ухода на седьмом месте с последнего рубежа не скатился ожидаемо к концу десятки, а отыграл одну позицию у крепкого Эрика Лессера.

В то же время даже ошибки соперников не помогли россиянам завоевать медали в эстафете. У мужчин Хорн расщедрился аж на три круга штрафа, упустив почти гарантированную медаль, а шведы выступали не в оптимальном составе. Женские сборные Франции и Норвегии, главные фавориты любых соревнований, получили по два штрафных круга, но всё это позволило подняться обеим российским командам лишь на четвёртое место.

В личных гонках даже хорошая готовность позволяет пока претендовать максимум на попадание в цветы. На чемпионате мира, где соперники уже не будут столь щедры на подарки, бороться за награды будет ещё сложнее. Бурно начавшие сезон шведы выйдут на второй пик формы, а норвежцы и французы привычно для себя прибавят в горах.

Ещё одним плюсом для российской команды можно назвать хорошую форму Татьяны Акимовой на Кубке IBU. Вернувшаяся в этом сезоне из декрета россиянка сделала победный хет-трик, выиграв два спринта и эстафету, заслужила место в основном составе сборной России и поедет соревноваться в Антхольц.

Допинговые дела не закончены

Александр Логинов Martin Schutt/dpa/Global Look Press

За три недели до старта чемпионата мира СБР предстоит решать сразу несколько антидопинговых проблем. Во-первых, допуск до ЧМ в нейтральном статусе заставит как минимум видоизменить форму российской сборной, убрать с неё герб и флаг. Во-вторых, в качестве официальных символов команды в Поклюке будут флаг и гимн IBU (вряд ли чиновники, тем более из общества Biathlon Integrity Unit, которые год назад натравили итальянскую полицию на Александра Логинова, разрешат «Катюшу»). Наконец, на следующей неделе белый караван доберётся до Антхольца, откуда один из героев прошлогоднего чемпионата мира Логинов улетел в спешном порядке после обыска и привода в полицию.

Информации о закрытии дела российского биатлониста от итальянских правоохранительных органов пока не поступало, а потому возможны новые проверки и допросы. Однако сам Логинов в Антхольц едет, хоть пропустил из-за плохого самочувствия заключительный масс-старт в Оберхофе. Как это дело может отразиться на моральном состоянии Александра, подавленном из-за смерти отца, и даже на перспективах его допуска на чемпионат мира, мы можем только предполагать. При этом вице-президент IBU Иржи Гамза не раскрывает всех карт. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), спортсмены, в отношении которых ведётся антидопинговое расследование, могут быть не допущены до главных стартов.

Зато происшествие, произошедшее на юниорских соревнованиях в Ижевске и Чайковском, не осталось без внимания курирующего спорт вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Очевидно, он остался неудовлетворён отписками СБР и невнятными оправданиями представителей региональных команд по поводу массового снятия спортсменов-юниоров (33 человека не вышли на старт) в момент приезда контролёров РУСАДА.

Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных. Речь идёт о биатлоне. Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе временного члена Международного союза биатлонистов. Я хочу напомнить о международной обстановке, если кто-то забыл, и что использование запрещённых препаратов влечёт административную и уголовную ответственность. Мы будем отслеживать такие случаи в любом виде спорта и в каждом субъекте России, — приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства РФ.

Бюджет СБР уменьшился, а зарплаты руководства выросли

Анфиса Резцова russianbiathlon/vk.com

На минувшей неделе прошло полгода с момента вступления в должность президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. На первый взгляд, каких-то существенных изменений не произошло, разве что стало меньше жалоб на некачественный сервис и патроны, хотя и у Светланы Мироновой случились осечки, а Ульяне Кайшевой не привезли в Оберхоф вовремя винтовку. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова даже отметила, что правление Майгурова ничем не отличается от Владимира Драчёва.

Да и у Виктора Майгурова всё так, как и у Владимира Драчёва. Нашему биатлону нужна реформа! Перед Олимпиадой это делать сложно, но на следующие четыре года обязательно нужно менять многое, если не всё. А то приходят и обещают, а ничего не меняется, — сказала бывшая биатлонистка в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако, как сообщил NEWS.ru источник, приближённый к Союзу биатлонистов России, изменения коснулись распределения расходов организации в сторону их увеличения на содержание аппарата СБР. Так, после вступления в должность президента Майгурова и исполнительного директора Александра Пака в первую очередь были отремонтированы их кабинеты. Зарплата специалистов составила порядка $5 тысяч в месяц. Для Майгурова она выросла в три раза после его ухода на повышение с должности вице-президента, а Пак получает почти вдвое больше, чем его предшественник Сергей Голиков.

В целом же фонд оплаты труда увеличен в два раза, притом что общий бюджет СБР уменьшился и не превышает 100 млн рублей. За счёт чего произошли такие изменения? Как уточнил источник, в бюджете на 2021 год помощь регионам сократилась вдвое, но есть сомнения в том, что и она будет реализована в полном объёме.