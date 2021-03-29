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Погиб участвовавший в Олимпиаде в Сочи бразильский спортсмен

12:41, 29 марта 2021
Одирлей Пессони Одирлей Пессони Фото: Divulgação/CBDG

Бразильский бобслеист Одирлей Пессони, участник Олимпийских игр-2014 в Сочи и Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, разбился в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает GCN.net.br.

38-летний спортсмен ехал на мотоцикле и врезался в автомобиль на неасфальтированной трассе рядом с Рио-де-Жанейро. Столкновение случилось на повороте, автомобиль двигался в противоположном направлении. В результате столкновения Пессони получил множественные переломы и травму головы, несовместимую с жизнью.

На Играх в Сочи в составе сборной Бразилии по бобслею Пессони занял 26-е место в соревнованиях «четвёрок». Спустя четыре года в Пхёнчхане он был на 29-м месте.

Ранее в понедельник, 29 марта, NEWS.ru писал, что самый богатый человек Чехии разбился на Аляске.

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