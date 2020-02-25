Биатлонисты сборной России, провалившие чемпионат мира или не получившие там шанса едут в Минск завоёвывать медали, деньги и спортивные звания в борьбе с соперниками из братских стран, а белорусы проведут очередную репетицию будущего этапа Кубка мира.

Кому достанется утешительный приз?

Чемпионат Европы, а тем более открытый, то есть доступный для команд из других частей света выглядит как оксюморон. Изначально это соревнование было придумано, как главный старт для резервных команд, то есть тех спортсменов, которые соревнуются на Кубке IBU. Назвать его логичнее было бы чемпионат IBU, однако ряд восточноевропейских стран по вполне понятным причинам настоял на сохранении прежнего названия, которое позволяет им рассчитывать на спортивные звания, призовые и статус. В конце концов, завоевать медали чемпионата мира удаётся не всегда, а если потом хорошо «утешиться» на европейском первенстве, то можно и бюджет на следующий год отстоять, и вистов перед спортивным руководством страны заработать.

Провалившие чемпионат мира белорусы сейчас со страхом ждут реакцию первого лица государства и по совместительству председателя олимпийского комитета, однако у них всё ещё есть шанс подсластить пилюлю, поэтому на домашний турнир брошены все биатлонные силы. Сильнейший состав заявила и команда Украины, для которой важной задачей станет борьба за золотые награды. Болгары, литовцы, латыши и другие страны второго эшелона, не имеющие реальных шансов на награды чемпионата мира также пришлют в Минск сильнейших бойцов. Успехи на чемпионате Европы должны помочь им отчитаться о проделанной в сезоне работе.

Марен Хаммершмидт FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В составе сильнейших сборных на Европе выступят настоящие резервисты, однако и среди них есть несколько громких имён, в частности немка Марен Хаммершмидт, норвежцы Сюннёве Сулемдаль и Ларс Хельге Биркеланн и француз Эмильен Клод. Кроме того, чемпионат Европы станет главным стартом для ряда команд, не имевших квалификации на чемпионат мира.

Кто будет представлять сборную России?

Состав россиян формировался согласно определённым заранее критериям отбора. По сути его можно назвать полуторным. В Раубичах будут выступать по три человека из основной и резервной сборной и по одному победителю внутренних всероссийских отборов, которыми стали Валерия Васнецова и Дмитрий Иванов. Для большей части женской сборной, так и не получившей шансов проявить себя на главном старте сезона придёт время реванша. Именно в Минске Кристина Резцова может доказать правоту своей мамы, а Виктория Сливко, Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева отыграться за неверие тренеров.

У мужчин также сильный состав, способный явно бороться за медали. 15-й номер мирового рейтинга Матвей Елисеев и вовсе станет самым звёздным участником соревнований. Правда неясно, как его желание подзаработать на более слабой оппозиции сочетается с амбициями сохранить место в топ-15 мирового рейтинга, ведь очевидно, что шесть недель непрерывных соревнований не могут не сказаться на форме в концовке сезона. Впрочем, не исключено, что в Раубичах он выступит не во всех стартах. Для Никиты Поршнева и Эдуарда Латыпова этот турнир станет моментом истины. Молодые спортсмены на протяжении всего сезона имеют карт-бланш от тренерского штаба, но ни разу не показали внятных результатов. Если и на чемпионате Европы они окажутся без наград, это будет весомый камушек в огород старшего тренера Сергея Белозёрова.

Матвей Елисеев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы:

Мужчины: Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов.

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Женщины: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

Почему Минск принимает чемпионат Европы два года подряд?

Первоначально турнир должен был пройти в эстонском Отепя в третий раз за последнее десятилетие. Рейс-директор Кубка IBU и отец красавицы-биатлонистки Кристьян Оя до последнего надеялся, что небо смилостивится над Эстонией и одарит её долгожданным снегом, но чуда не произошло, и соревнования пришлось переносить в Белоруссию. В Минске, кстати, ситуация с естественным покрытием ничуть не лучше, и приехавшая туда одной из первых Кайшева уже отметила, что логичнее было бы провести чемпионат на лыжероллерах. Однако в отличие от эстонцев у белорусов есть специально заготовленный снег, который и выложат на трассу для соревнований.

Зачем же белорусам понадобилось брать на себя лишнюю ответственность и расходы, да ещё на таком коротком уведомлении? Дело в том, что в 2022 году у них впервые за долгие годы пройдёт этап Кубка мира, а лишняя репетиция столь значимого мероприятия явно не помешает. Поэтому они и набираются опыта на континентальных и летних чемпионатах. Год назад чемпионат был проведён на очень высоком уровне, но были и отдельные недочёты, устранить которые можно только имея постоянную практику проведения соревнований. В эпоху глобального потепления все потенциальные организаторы этапов Кубка мира должны в совершенстве владеть техникой искусственного оснежения и быть способными провести соревнования и при плюс десяти градусах.

Суперспринт заменит индивидуальную гонку?

Самый молодой вид биатлонной программы, пока что неолимпийский и не используемый в Кубке мира суперспринт тоже проходит своего рода обкатку. Сначала он прошёл тестирование на Кубке IBU, затем в нём были разыграны медали летнего чемпионата мира и, наконец, чемпионат Европы. Совершенно точно можно утверждать, что не за горами дебют новой дисциплины на Кубке мира. Вопрос лишь в том разнообразит ли он действующую программу или заменит «биатлонную классику» — индивидуальную гонку. Последняя из-за большой протяженности и неясной наглядности нравится телевидению гораздо меньше динамичного суперспринта. Болельщики со стажем, конечно, выступают против такого нововведения, но кто их будет спрашивать, когда на кону спонсорские и рекламные контракты.

Если такая замена произойдёт, биатлон изменится в корне и вступит в новую эпоху. К тому же для индивидуальной гонки нужен самый длинный круг, который в современных условиях всё сложнее подготовить, а компактные суперспринты и сингл-миксты можно проводить даже в больших городах на стадионах, расширяя деревенские границы биатлона.