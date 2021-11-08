По стопам Медведевой: травма может стать роковой проблемой для Трусовой

О травме Александры Трусовой было известно давно, но только сейчас удалось убедиться в том, что проблема носит серьёзный характер. Накануне стало известно, что бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года пропустит этап Гран-при в Японии. А ведь ещё совсем недавно в СМИ говорилось, что Трусова вошла в полноценный тренировочный режим и готовится к турниру в Токио. Почему за считанные дни ситуация в корне изменилась? А главное — что теперь будет с Трусовой и её олимпийскими перспективами на этот сезон?

Загадочная травма

Впервые информация о травме ноги Трусовой появилась на просторах Интернета менее чем за сутки до старта первого этапа Гран-при в США. Несмотря на имеющиеся проблемы, Трусова не только не снялась с турнира, но и выиграла его. Все тогда восхищались героическим поступком Русской Ракеты. Сегодня от этого восхищения не осталось и следа.

По окончании турнира в Лас-Вегасе тема с травмой не сошла на нет. Напротив, только начала набирать обороты. Сначала длительное время шла дискуссия вокруг характера повреждения: кто-то говорил о стрессовом переломе одной из костей стопы, кто-то — опровергал эту информацию. Впрочем, вскоре характер повреждения перестал иметь значение. СМИ сообщили, что Трусова вернулась к ледовым тренировкам после недельного перерыва на восстановление. Это известие наверняка позволило выдохнуть болельщикам Александры Трусовой. Ну всё, самое страшное осталось позади, должно быть, подумали многие.

Александра Трусова Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Но не тут-то было. Меньше чем за неделю до старта Гран-при в Японии появилась информация о том, что Трусова снялась с турнира. Причина — «настоятельные медицинские рекомендации» (фраза из цитаты генерального директора ФФККР Александра Когана). Подобная расплывчато-загадочная трактовка мало что объясняет. Впрочем, и этого вполне достаточно, чтобы понять, что ситуация не из самых приятных. Согласилась бы Саша-максималист, которая всегда ставит перед собой какие-то нереальные задачи — нереальное количество оборотов, нереальное количество прыжков — отказаться от Гран-при из-за какой-то посредственной травмы? Конечно же, нет. Следовательно, на то были важные причины. Это и настораживает.

Что всё это значит для Трусовой?

Снятие с этапа Гран-при в Японии автоматически лишает Трусову возможности принять участие в финале серии. Но это, думается, самое меньшее из зол в сложившейся ситуации. Корень проблемы кроется в другом: в перспективах Трусовой на этот сезон... В олимпийских перспективах Трусовой на этот сезон.

До Олимпиады в Пекине осталось три месяца. До второго главного старта сезона — чемпионата России — вообще меньше двух месяцев. По идее, за это время можно восстановиться, если травма не суперсерьёзная. Но кто даст гарантии, что фигуристке удастся набрать оптимальную форму к главным стартам? Где гарантия, что последствия травмы не дадут о себе знать в самый неподходящий момент? Саша даже без каких-либо повреждений является настоящей «Русской рулеткой», а вкупе с загадочными травмами ситуация может осложниться в разы.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, можно допустить и другую картину. Возможно, Саша на данный момент переборола самую неприятную часть болезни и находится сейчас на каких-то последних стадиях восстановления. В связи с чем тренерский штаб фигуристки, чтобы перестраховаться, решил снять Трусову с турнира. Это было бы логично и оправданно. Единственное, в такой ситуации возникают несколько вопросов: а зачем нужно было ехать в США с травмой? Зачем нужен был такой сумасшедший риск? Ведь по итогу на финал серии Русская Ракета всё равно не попадает. Не логичнее было бы то время и те усилия, которые были потрачены на турнире, посвятить восстановлению и подготовке к более важным стартам? Ответы на эти вопросы нам дадут, скорее всего, последующие выступления фигуристки.

Отголоски из прошлого

Очень хочется надеяться, что всё наладится и что загадочная травма не обернётся для фигуристки серьёзными последствиями. Борьба за Олимпиаду и без того предстоит серьёзнейшая. Будет очень обидно, если кого-то ещё подкосят травмы на этом непростом пути. Подобные примеры ведь уже были. Случай с Трусовой сейчас очень напоминает события четырёхлетней давности, когда Евгения Медведева в олимпийский сезон тоже столкнулась с проблемами со здоровьем. Чем закончилась эта история, все помнят. Для тех, кто забыл — золото тогда выиграла Алина Загитова, появившаяся буквально из ниоткуда.

Никто не говорит, что Саша должна повторить путь двукратной чемпионки мира (это даже невозможно по той причине, что у Саши вообще изначально в фигурном катании сформировался свой особенный путь). Однако травмы в олимпийский сезон не могу не настораживать. Особенно если вокруг них столько тайн и интриг.