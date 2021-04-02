Плющенко пообещал кирдык всем, когда у Трусовой получится пять четверных

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко пообещал кирдык всем, когда у его подопечной Александры Трусовой получатся четверные прыжки. Его слова приводит сайт «Матч ТВ».
У неё большие амбиции, она ставит перед собой очень тяжёлые и сложные задачи. Ни одна девочка на сегодняшний мир таких задач не ставит — пять четверных. Я был таким же в юности... И меня Мишин сдерживал, мой великий тренер. Они обязательно получатся, эти пять четверных. Обязательно. Вот я скажу, когда они у неё получатся, тогда кирдык всем, — сказал Плющенко.
1 апреля NEWS.ru писал, что Трусова собирается вернуться к Тутберидзе. 16-летняя спортсменка перешла в академию «Ангелы Плющенко» в мае 2020 года.
На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место. Она объяснила провал на ЧМ лёгкостью программы.