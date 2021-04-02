Плющенко пообещал кирдык всем, когда у Трусовой получится пять четверных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о конфликте с россиянином Александром Большуновым в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. Видео он выложил на своём YouTube-канале.

Вы видели, что меня дисквалифицировали. Мне кажется, это безумие. Я провёл так много спринтов, я знаю, какие вещи можно делать на трассе. Я чувствовал себя очень хорошо, я все держал...