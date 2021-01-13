Плющенко отреагировал на уход Константиновой из своей академии

https://static.news.ru/photo/74d0100a-559f-11eb-81f8-fa163e074e61_660.jpg Станислава Константинова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал решение Станиславы Константиновой покинуть его академию.

Станислава ушла из группы Александра Волкова и из академии. Мы хорошо разошлись, всё нормально, — отметил Плющенко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, вероятно, что фигуристка желает взять новую планку для себя, а также хочет привлечь новых наставников. Известно, что Константинова тренировалась в академии Плющенко с февраля 2020 года. Лучшим достижением в карьере фигуристки является четвёртое место на чемпионате Европы — 2019.

Также известно, что некоторое время назад из академии Плющенко ушла фигуристка Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан.

Ранее NEWS.ru писал, что первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что фигуристке Станиславе Константиновой стало тесновато в академии «Ангелы Плющенко».

Бутырская убеждена, что фигуристка должна продолжать спортивную деятельность.