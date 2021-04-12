Перезагрузка Мозга: главный баскетболист России снова в деле

В понедельник, 12 апреля, «Химки» в рамках Единой лиги ВТБ примут «Енисей». Подмосковный коллектив объявил о готовности главной звезды и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс», бронзового призёра Олимпиады-2012 Тимофея Мозгова выйти на паркет. Рассказываем, в каком он состоянии, почему так долго не появлялся на площадке и что он может дать химчанам, которые идут седьмыми в российском чемпионате.

Центровой давно выпал из обоймы и, наконец, увидеть его в действии — это не просто «вау», это действительно знаковое событие для российского баскетбола. Последний раз Мозгов появлялся на паркете в сезоне-2017/18, когда защищал цвета «Бруклин Нетс». В межсезонье его обменяли в «Шарлотт Хорнетс», а затем спустя несколько недель — в «Орландо Мэджик». Но показать себя ему так и не удалось — Тимофея свалила старая травма колена. Тогда никто не знал, что клуб из Флориды станет его последним пристанищем в НБА. Надежды на быстрое восстановление гасли с каждым днём, и когда руководство команды поняло, что ловить с российским игроком нечего, быстро расторгло контракт и отправило россиянина в свободное плавание.

Взять за него ответственность решился родной клуб, где он вырос. Впервые в заявке «Химок» после возвращения он появился в сезоне-2019/20. Команда полностью взяла на себя заботу о его восстановлении, и уже к весне он готов был снова стать частью коллектива. Но тут пандемия коронавируса, досрочные завершения чемпионатов, а затем повторная проблема с коленом.

И сейчас, как никогда, он действительно нужен «жёлто-синим». Да, у нас есть игроки более зрелищные и на первый взгляд более талантливые, но таких харизматичных, как Мозгов, нет. Его не замечали изначально в «Спартаке», на него не ставили в сборной. Да и заиграл он, откровенно говоря, ближе к 24 годам как раз в подмосковной команде, когда в него поверил итальянский наставник Серджо Скариоло.

А потом случился он — Евробаскет-2009, который проигнорировали российские лидеры. Сначала Россия обыграла хорватов, где Мозгов набрал 18 очков и, внимание, совершил 18 подборов. Затем — Македонию, когда центровой отличился 25 баллами и 15 подборами. На следующий год он уехал в НБА.

Тимофей Мозгов khimkibasket/vk.com

Там Тимофей сменил достаточно клубов, прежде чем попасть в «Лос-Анджелес Лейкерс», но во всех командах отмечали, что он пашет, как лошадь, даже несмотря на провалы. В «Кливленде» он стал фундаментом защиты, построив в буквальном смысле крепость, и установил лучший показатель в истории лиги для незадрафтованных игроков, набрав 28 очков в финальной серии.

Он натренировал великолепный бросок левой рукой, научился бросать с дистанции и улучшил обыгрыш спиной — всё это привело к вручению первого в истории России чемпионского перстня (в составе «Кливленд Кавальерс» стал победителем НБА вместе с Александром Кауном) и баснословным контрактом с «Лейкерс» на 64 миллиона долларов.

Так что его выход против «Енисея» — это возможность нескольким поколениям увидеть того Тимофея, который остался где-то в чертогах разума. К тому же после возвращения на родину Мозгов искренне сопереживал «Химкам», находился на скамейке каждый матч, а однажды, несмотря на запрет в регламенте, выбежал на паркет поздравить команду с победой.

Сейчас «Химки» переживают переломный момент — вспышка коронавируса, которая подкосила большую часть костяка команды в начале сезона, затем последовали бесконечные травмы, а вместе с ними — поражения, которые на уровне Евролиги стали перманентными (из-за чего регулярный сезон они завершили на последнем месте). Пока наладить ситуацию не удалось. Но в чемпионате России картина выглядит более приятно — «жёлто-синие» находятся в зоне сильнейших, плюс имеют в запасе несколько игр, чтобы закрепиться в плей-офф.

Сокращение финансирования привело к расставанию с рядом легионеров, причём по желанию самих игроков. Так что в команде, как принято говорить, остались те, чьё сердце окрашено в «жёлто-синие» цвета. Теперь в «Химках» в основном российский костяк, в котором комфортно себя чувствуют Джордан Микки и Эррик Макколлум (они даже заговорили по-русски).

И надо признать, что со сменой главного тренера в начале января сильно поменялась атмосфера в команде. Андрею Мальцеву удалось вдохнуть в ребят веру в себя и командную силу. И это при том, что ротация серьёзно сократилась. Но разница колоссальная по сравнению с началом сезона. Теперь каждый баскетболист проводит на паркете по 30–35 минут, бьётся до финальной сирены, реально оставляя все силы на паркете.

И сейчас, когда у «Химок» виден игровой прогресс (пример тому — последние победы над мадридским «Реалом» (78:77) и АСВЕЛом (87:85 ОТ), «Зенитом» (84:81)), в команду ещё и возвращается легенда. А учитывая, что недавно из-за травмы выбыл лидер Алекей Швед, 34-летний Мозгов лишним точно не будет.

Очевидно, что большого количества игрового времени Мозгов не получит. Ожидать от него сразу статистику Шведа нельзя, да и нагрузка наверняка будет минимальной. Но здесь важен сам факт — «большой» вернулся. И если всё пройдёт удачно, вкатывание в игровой ритм не займёт много времени. К тому же не за горами и межсезонье.