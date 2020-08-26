«Остаться живым и здоровым»: «Тур де Франс» для Закарина и Сивакова

Проведение 107-го выпуска старейшей веломногодневки «Тур де Франс — 2020» было под вопросом из-за пандемии коронавируса. Да и в целом велосипедный сезон оказался скомканным. Первые две гонки Мирового тура, согласно календарю Международного союза велосипедистов (UCI), успели провести только в Австралии, третья по счёту в конце февраля в ОАЭ была прервана, а следом отменили/перенесли все крупнейшие соревнования. Затронул вирус и французский Гранд-тур. Первоначально гонка традиционно должна была начаться в июне, но в итоге пришлось сместить её на август. И слава богу, иначе мы бы не увидели на «Большой петле» гонщиков Ильнура Закарина и Павла Сивакова. NEWS.ru выяснил с помощью экспертов, каковы шансы россиян.

Мимо взятия Бастилии и медрегламент

В туманной мгле асфальта и бетона,

Усталость многодневную забыв,

Из вязкой вереницы пелотона

Уходишь в неожиданный отрыв.

(автор — svetlario)

«Тур де Франс» возьмёт старт 29 августа в Ницце. Протяжённость маршрута, который проложен через Альпы, Центральный массив (горный массив в центре и на юге Франции), Пиренеи, равнины запада Франции, снова Центральный массив и Альпы, Юра (департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Бургундия — Франш-Конте), Вогезы (горный массив на северо-востоке Франции), составит 3484,2 км. Традиционно финиширует в Париже на Елисейских полях. Гонщиков ожидает индивидуальная гонка на время, восемь горных, три среднегорных и девять равнинных этапов.

Как было сказано выше, Тур перенесён из-за COVID-19, поэтому впервые в истории гонка стартует в августе и финиширует в сентябре, а это означает, что она осталась без этапа в День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. Также Тур пройдёт только по территории Франции, но от этого он не станет менее зрелищным.

Компания Amaury Sport Organisation (ASO), организатор веломногодневки, как и все международные спортивные федерации, разработала жёсткий медицинский протокол. Так, в случае обнаружения в команде во время гонки двух положительных тестов на COVID-19 или выявления серьёзных, вызывающих подозрения симптомов у двух человек, вся команда (8 гонщиков и персонал из 30 человек) будет снята. При этом гонка продолжится. Кроме того, ответственность за обнаружение лёгких случаев заболевания будет лежать на врачах и медицинском персонале гонки. 18-страничный документ был разослан всем 22 командам — участницам «Тур де Франс — 2020». Все участники будут протестированы на коронавирус в дни отдыха — 7 и 14 сентября.

На старт выйдут 18 команд Мирового тура (World Tour) и четыре проконтинентальные команды — всего 176 гонщиков, среди которых один из сильнейших велогонщиков России 30-летний Закарин и начавший карьеру в профессионалах два года назад 23-летний Сиваков.

Четвёртая петля для Закарина

Ильнур Закарин Gian Mattia D'Alberto/Lapresse/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Pres

Ильнур Закарин, специализирующийся на горных этапах, выйдет на старт «Тур де Франс» в четвёртый раз, но уже в составе польской команды CCC Team. Трижды он выходил в майке канувшей в лету российской «Катюши» (Katusha Team) в 2016, 2018 и 2019 годах. Лучший свой результат на «Большой петле» он показал в дебютной гонке в 2016-м, выиграв 17-й, горный этап. А ведь этой победы могло бы и не быть, если бы не разговор с трёхкратным олимпийским чемпионом Вячеславом Екимовым, тогдашним генеральным менеджером «Катюши».

Если он действительно хочет продолжать профессиональную карьеру в хорошей команде с достойным уровнем оплаты, то в этом году он не может не выиграть этап на «Тур де Франс». Для него это дело чести. У нас была примерно такая же ситуация с ним в 2016 году. Тогда он не смог завершить «Джиро д’Италия» (из-за жуткого падения. — NEWS.ru), долго восстанавливался и прочее. При этом он был включён в состав сборной на Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро (на которых из-за допингового скандала не выступил. — NEWS.ru), и в планах выступать на французском Туре не было. Я ему сказал: «Ильнур, если ты хочешь достойно выглядеть на Олимпиаде, ты должен проехать „Тур де Франс“. Проехать его можно по-разному. Можно проехать туристом для полной уверенности, что самочувствие в порядке, а можно выиграть этап, и тогда ты будешь готов к Олимпиаде. Либо не стартовать вообще». Он принял решение стартовать, — сказал Екимов, являющийся президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Екимов отметил, что у Закарина тогда на Туре была абсолютна свободная роль, он катался в своё удовольствие.

На первых горных этапах он наполучал своё время, для запаса, чтобы его спокойно отпускали соперники. Под конец Тура он выбрал хороший момент, хорошую группу, этап и совершил хороший финиш в гору. Реализовал всё, о чём говорили, — добавил Екимов.

В 2018 году Закарин на своём втором «Тур де Франс» вошёл в десятку сильнейших генеральной классификации, заняв девятое место. В нынешнем войти в топ-10 зачёта — это предел, уверен комментатор велоспорта на телеканале Eurosport Отар Мамучашвили.

Шансы на победу на этапе неплохие, но почти уверен, что топ-10 общего зачёта — это предел. Даже в топ-5 не вижу, если честно. Блёклый сезон, непонятные перспективы и слабая команда, которая на грани развала находится из-за уходящих после сезона спонсоров. Без команды забраться высоко в «генерале» проблематично. А вот уехать в какой-то отрыв и из него выиграть вполне реально, — cказал эксперт.

Между тем, по мнению Екимова, правильной тактикой для Закарина будет не попадание в топ-5 или в топ-10 общего зачёта, а победа на этапе.

Если бы я был Ильнуром и у меня была бы возможность попасть в пятёрку или десятку, я бы не попадал. Пятёрка или десятка ничего не даст для него. В его случае — это человек с подиума Гранд-туров. В пятёрке ещё куда ни шло, но десятка <...> Это не то. Закарину лучше выиграть этап и мотивировать это тем, что да, команды не было, зачем было мне биться за эту генеральную классификацию, связывая себя по рукам и ногам без возможности выиграть этап. А так он будет с победой на этапе и подтвердит свои слова, которые в прессе озвучил (Закарин заявил, что хочет выиграть этап. — NEWS.ru). Это правильная тактика, — подчеркнул Екимов.

Дебют на Туре

Тут пашут до седьмого пота,

А утром страшно, вновь в седло,

Но что поделаешь, работа,

В команду взяли. Повезло!

(автор — Takamisakari)

Павел Сиваков Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

23-летнему россиянину Павлу Сивакову суждено было сесть на «железного коня». Во-первых, его родители Алексей Сиваков и Александра Колясева также были велогонщиками. Мама — двукратная чемпионка мира и бронзовый призёр первенства, выступала за профессиональные команды The Greenery Grisley и Alfa Lum — RSM. Отец — пятикратный участник Гранд-туров, победитель «Тура Сербии» и испанской Circuito Montañé, выступавший в командах Roslotto-ZG Mobili, Big Mat-Auber 93, CCC Polsat, Auber 93. Во-вторых, Сиваков родился в Италии, где велоспорт котируется выше футбола.

В свои 23 года гонщик британской Ineos Grenadiers (бывшая Sky), подписавший контракт с сильнейшей командой мира в 2018 году, имеет впечатляющий список побед и подиумов в любителях и юниорах. Но первую гонку в профессионалах он выиграл в апреле 2019-го, став победителем «Тура Альп», а в августе победил на гонке Мирового тура — «Тур Польши». За плечами Сивакова уже есть два Гранд-тура из трёх — «Вуэльта Испании» (2018) и «Джиро д’Италия» (2019) — и третий, французский Тур, станет для него дебютным.

Для Павла дебютировать на «Тур де Франс» — это прежде всего узнать, что это за гонка такая. Он страшно удивится, что, оказывается, могут быть другие гонки. Дай бог ему проехать первую неделю, остаться живым и здоровым, добраться до первой горки, а дальше видно будет, — подчёркивает Екимов.

Сиваков был включён в состав в последний момент из-за того, что самый успешный британский велогонщик, четырёхкратный чемпион «Тур де Франс» Крис Фрум и чемпион французской многодневки 2018 года Герайнт Томас оказались за бортом заявки. Ineos пришлось переформатировать состав. Поэтому, как считает Екимов, Павлу повезло.

Я считаю, что это достойное поведение со стороны команды пригласить Сивакова, потому что он в принципе неплохо ехал с начала сезона. Но то, что он не был заточен под «Тур де Франс» и его не планировали, вот это, конечно, вызывало определённое возмущение. После переформатирования состава из-за Фрума и Томаса у команды получился, соответственно, молодой состав, такой эксперимент на колесах, и, конечно, ему повезло, — отметил президент ФВСР.

Однако проблема для Павла заключается в другом — Ineos заточена на подиум в генеральной классификации, и какая будет стратегия по этапу, тяжело сказать. Сиваков будет везти лидера команды до последнего момента, пока тот не потеряет все шансы подняться на подиум. Проще говоря, россиянин будет подчиняться командным действиям, поэтому действовать самостоятельно и уходить в отрыв для победы на этапе будет проблематично. Да и рассчитывать на то, что Сиваков уйдёт в отрыв вместе с лидером команды, имея шанс одержать победу, не приходится. Таких случаев в велоспорте один на миллион, а рассчитывать на подиум можно только в том случае, если что-то пойдёт не так с капитанами Ineos — колумбийцем Эганом Берналем (чемпион «Тур де Франс — 2019») и эквадорцем Ричардом Карапасом.

Если брать глобальные цели, то у Сивакова есть потенциальный шанс даже на подиум. Понятно, что это зависит от многих факторов, куча всего должно сложиться, ведь он даже не лидер команды. Но в Ineos его уже признали, все видят его силу и потенциал. И если вдруг что-то не так пойдёт у Берналя и Карапаса, то Паша будет первым, на кого стоит обратить внимание. Правда, с точки зрения побед на этапах шансов у Паши не так много. Либо он будет работать на своих капитанов и свободы не получит, либо в какой-то момент станет главным в команде, но выиграть из группы горный этап Тура, не уверен, что Паша к этому готов, — подчеркнул Мамучашвили.

Таким образом, для Сивакова всё будет зависеть от случая. С этим согласен и Вячеслав Екимов.

Кто на что способен, будет видно в случае критических моментов. Те же колумбиец и эквадорец могут и упасть, а больше у них никого нет в составе, — отметил он.

NEWS.ru

Фавориты

Только один Эган Берналь (Team Ineos) из стартующих генеральщиков будет защищать свой титул победителя, но шансы надеть жёлтую майку лидера на Елисейских полях имеют ещё ряд гонщиков. Среди них — словак Примож Роглич (Jumbo — Visma), немец Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), колумбиец Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), испанец Микель Ланда (Bahrain-Merida), француз Тибо Пино (Groupama — FDJ), колумбиец Ригоберто Уран (EF Education-First), голландец Том Дюмулен (Jumbo — Visma), австралиец Ричи Порт (Trek-Segafredo), голландец Бауке Моллема (Trek-Segafredo), эквадорец Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), испанец Мигель Лопес (Astana) и словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

Безусловно, самым логичным и явным претендентом на победу выглядит 23-летний Берналь. За него играют молодость и тот факт, что, скорее всего, он ещё не достиг пика своих возможностей. А вот самым опасным конкурентом является Роглич, но сбрасывать со счетов Дюмулена, Томаса и Погачара тоже не стоит.

Факты «Тур де Франс — 2020»

впервые с 1998 года этапы «Тур де Франс» проходят в августе;

39 лет спустя Ницца принимает «Большой старт»;

141 км — наименее протяжённый этап (8-й этап);

218 км — наиболее протяжённый этап (12-й этап);

2000 м — вершина Маделен — наивысшая нефинишная гора (17-й этап);

2304 м — вершина Коль де ла Лоз — наивысшая отметка финиша этапа (17-й этап) и пятая за историю «Тур де Франс»;

2304 м — вершина Коль де ла Лоз — премия памяти основателя «Тур де Франс» Анри Дегранжа — наивысшая точка (17-й этап).

Пьедестал в шампанском и девчонках,

Ты не упусти свой верный шанс!

Самая крутая велогонка,

Самых сильных профи — «Тур де Франс»!

(автор — Борис Нечеухин)