Организаторы российской лиги по NHL 21 приготовили рекордный призовой фонд

https://static.news.ru/photo/a649321e-2431-11eb-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призовой фонд Russian Championship League Pro (RCL Pro) по игре NHL 21 во втором сезоне «Московского Киберспорта» составляет 100 тысяч рублей, заявил организатор лиги Сергей Филиппов.

Призовой фонд в этом сезоне составляет 100 000 тысяч, что является рекордом на российской командной сцене, — приводит слова Филиппова пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Филиппов отметил, что формат лиги существует давно и проходит в стиле реального хоккея — регулярный чемпионат и плей-офф, где команды борются за победу в турнире. Также проходят игры за место в Pro между худшими четырьмя командами в RCL Pro и четырьмя лучшими в Lite дивизионе. Последняя команда вылетает напрямую, а победитель плей-офф RCL Lite гарантирует попадание в Pro.

Ранее сообщалось, что президент Федерации компьютерного спорта Москвы (ФКС) Александр Горбаченко вошёл в управляющий совет первой в России «Кибершколы», заняв должность заместителя председателя. NEWS.ru является информационным партнёром Федерации компьютерного спорта Москвы.