Управляющий совет государственной «Кибершколы» пополнил глава ФКС Москвы

https://static.news.ru/photo/605ddcec-242b-11eb-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФКС/Александр Горбаченко/Facebook

Президент Федерации компьютерного спорта Москвы (ФКС) Александр Горбаченко вошёл в управляющий совет первой в России «Кибершколы», заняв должность заместителя председателя.

Вместе с коллегами мы сможем разработать новые программы и дать учащимся новые компетенции, которые дадут ребятам конкурентные преимущества в их будущей жизни, — приводит слова Горбаченко пресс-служба ФКС Москвы.

В свою очередь, председатель совета, кандидат педагогических наук Елена Скаржинская отметила, что это государственная школа, обучение в которой проходит за счёт бюджета Москвы.

Она работает второй год и рассчитана на обучение около 500 школьников. «Кибершкола» представляет собой пять этажей современного интерьера, киберарену, игровые компьютеры и другие специализированные аудитории технической направленности, — сказала Скаржинская.

Помимо занятий, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), в «Кибершколе» реализуются эклетивные курсы по киберспорту, робототехнике, изучению английского. Киберспортивную часть преподают сотрудники и студенты кафедры Теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий РГУФКСМиТ. Выпускники «Кибершколы» смогут продолжить образование в главном спортивном вузе страны.

Ранее Федерация компьютерного спорта Москвы и федеральный информационный портал NEWS.ru заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения NEWS.ru присваивается статус информационного партнёра ФКС Москвы.

NEWS.ru будет освещать проекты Федерации киберспорта Москвы, в частности крупнейший в истории столицы марафон онлайн-турниров «Московский Киберспорт», созданный ФКС Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. В рамках «Московского Киберспорта» проходят сотни онлайн-турниров с призовыми фондами.