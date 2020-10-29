Warcraft III включена во второй сезон турнира «Московский Киберспорт»

https://static.news.ru/photo/171bf1f8-1a8b-11eb-89b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: playwarcraft3.com

Одна из величайших стратегий реального времени Warcraft III включена во второй сезон крупнейшего в истории столицы марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт», который стартует 2 ноября.

Помимо Warcraft III в программу турнира включён особый режим соревновательной головоломки Hearthstone Battlegrounds («Поля сражений»). При этом сохранены все дисциплины и виды программы, которые были в первом сезоне: шутер Counter-Strike: Global Offensive, боевые арены Dota 2 и World of Tanks, стратегия в реальном времени StarCraft II, популярный спортивный симулятор NHL’21, а также соревновательные головоломки Hearthstone, League of Runeterra и Dota Underlords.

Кроме того, на платформе cybermos.ru , где и проходят все турниры, Федерация шахмат Москвы проведёт традиционный «Московский блиц», Детско-юношеское первенство столицы, матч между Москвой и Санкт-Петербургом и международные турниры, Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) устроит турнир по NBA’21 «Движение вверх», также пройдут соревнования по техническим симуляторам Car X и Assetto Corsa, а профессиональные спортсмены России, как и в первом сезоне, сыграют в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Как говорится в пресс-релизе Федерации компьютерного спорта города Москвы (ФКСМ), турниры будут идти в течение двух месяцев. Призовой фонд второго сезона составит порядка двух миллионов рублей. По словам руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева, «Московский Киберспорт» — важная составляющая спортивного календаря столицы.

Эти соревнования зарекомендовали себя как отличная стартовая площадка для молодых талантов и тренировочная база для профессионалов. Уже в первом сезоне новое мероприятие завоевало популярность у зрителей, второй сезон должен стать ещё ярче. Особую актуальность турнир обретает в условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в Москве, — сказал он.

В рамках первого сезона «Московского Киберспорта» состоялось более 300 турниров (общий призовой фонд составил три миллиона рублей). Соревнования шли с мая по август 2020 года. Тогда в «Турнире звёзд российского спорта» по Counter-Strike: Global Offensive приняли участие более 60 известных российских спортсменов по 12 видам спорта. В онлайн-дуэлях приняли участие такие звёзды, как фигуристы Владимир Морозов и Александр Энберт, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов, легкоатлет Сергей Шубенков и другие, писал NEWS.ru.