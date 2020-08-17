Легкоатлет Шубенков открыл для себя Counter-Strike с другой стороны

https://static.news.ru/photo/cb230f8e-e08d-11ea-ab80-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шубенков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что игра Counter-Strike: Global Offensive открылась для него с другой стороны после того, как он принял участие в «Турнире звезд российского спорта» в рамках первого сезона «Московского Киберспорта».

Для меня это первый опыт. Когда ты играешь с малых ногтей, с пацанами в компьютерных клубах — это одно. Но здесь привычная игрушка-стрелялка открылась для меня с новой стороны. Это подъём на новый уровень, я стал видеть, ощущать по-другому, — приводит слова Шубенкова Федерация компьютерного спорта Москвы (ФКСМ).

В завершившемся трёхмесячном первом сезоне «Московского Киберспорта» приняло 58 тысяч участников. Киберспортсмены провели более трехсот турниров по Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматам. Общий призовой фонд составил 3 миллиона рублей.

По словам главы ФКСМ Александра Горбаченко, турнир вызвал большой ажиотаж, поэтому будет проведён второй сезон.

В свою очередь, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев отметил, что стартовый сезон стал источником позитивного контента для зрительской аудитории в условиях вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса и приобщил к регулярным тренировкам онлайн.

Я уверен, что успешное завершение первого сезона «Московского Киберспорта» — это только начало пути к ещё боле зрелищным, а впоследствии лучшим мировым киберспортивным соревнованиям, — сказал Кандаранцев.

В «Турнире звезд российского спорта» по Counter-Strike: Global Offensive приняли участие более 60 известных российских спортсменов по 12 видам спорта доказали. В онлайн-дуэлях приняли участие такие звезды, как фигуристы Владимир Морозов и Александр Энберт, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов, легкоатлет Сергей Шубенков и другие.

«Московский Киберспорт» был создан с целью поддержать москвичей в непростых условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с распространениемCOVID-19. Ранее NEWS.ru cообщал, что российский сегмент киберспорта переживал пик развития и до пандемии.