NEWS.ru стал информационным партнёром Федерации компьютерного спорта Москвы

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Федерация компьютерного спорта Москвы и федеральный информационный портал NEWS.ru заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения NEWS.ru присваивается статус информационного партнёра ФКС Москвы.

NEWS.ru будет освещать проекты Федерации киберспорта Москвы, в частности крупнейший в истории столицы марафон онлайн-турниров «Московский Киберспорт» (второй сезон стартует 2 ноября), созданный ФКС Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. В рамках «Московского Киберспорта» проходят сотни онлайн-турниров с призовыми фондами.

Федерация компьютерного спорта Москвы была официально зарегистрирована в апреле 2005 года. За 15 лет своей истории она сделала огромный вклад в развитие киберспорта в стране — провела десятки крупных чемпионатов и ярких проектов не только в столице, но и во многих городах России и даже за её пределами.

Во многих форматах киберспортивных мероприятий ФКС Москвы стала первопроходцем. Она провела первые комбинированные соревнования в формате «Большой бой», когда игроки, например, соревновались в шутере Counter-Strike, а затем — в реальном пейнтболе. Также федерация провела первые киберспортивные шоу-матчи, которые транслировались в Интернете. Первый чемпионат мира по World of Tanks также был проведён силами ФКС Москвы.

Чемпионат Москвы, первенство Москвы, десять сезонов Московской студенческой киберспортивной лиги, крупнейший в истории столицы марафон онлайн-турниров «Московский Киберспорт» — это далеко не полный список мероприятий Федерации компьютерного спорта Москвы.

При поддержке ФКС Москвы была открыта кафедра теории и методики компьютерного спорта в главном спортивном вузе страны — Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Президент ФКС Москвы Александр Горбаченко (бывший президент ФКС России, под руководством которого киберспорт получил статус официального вида спорта в России в 2016 году) регулярно выступает в столичных и федеральных СМИ в качестве эксперта и активно занимается продвижением киберспорта в прессе и органах власти.

ФКС Москвы выступила одним из основателей платформы cybermos.ru , на которой проходит «Московский Киберспорт» и которая будет трансформироваться в полноценную экосистему, включающую всех участников киберспортивной отрасли.