«Они только гадят»: Милонов резко высказался о заявлении USADA

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, который ранее обрушился с обвинениями на выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио. По его словам, Соединённые Штаты делают всё, чтобы нагадить России.

Ему точно всё спустя с рук, хотя поведение этого оборзевшего гражданина не отличается от поведения других членов олимпийской делегации США. Когда российские спортсмены завоёвывают награды, мы сразу же слышим обвинения в допинге. Хотя наших спортсменов проверяют вдоль и поперёк. Я считаю, что необходимо дисквалифицировать в полном составе американскую сборную за неспортивное поведение руководителей и сотрудников ведомств, — сказал Милонов корреспонденту NEWS.ru.

Он добавил, что американцы могут делать всё и за это ничего им не будет. Однако тем самым медали, которые завоёвывают россияне, становятся ценнее.

Просто для нас повышается ценность наград. К тому же, тем круче выглядят сами атлеты, которые на фоне такого давления показывают замечательные результаты. Мы же не обижаемся, как украинцы, — подчеркнул депутат.

Милонов убеждён, что американцы не смогли бы справиться с таким давлением, случись подобное с ними. Он вспомнил пресс-конференцию четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз, которая продолжает сниматься с турниров по гимнастике из-за проблем со здоровьем.

Американцы так не смогут. Я видел пресс-конференцию Симоны Байлз, гимнастки с такими мускулами, что мама не горюй. Она всё говорила о расстройстве. Видимо, принимает лекарства от депрессии с эффектом роста мышц, больная такая. Ну вот снялась она с соревнований. А наши продолжают бороться несмотря ни на что, — отметил чиновник.

Милонов считает, что «главная задача американский прихвостней — добиться плохого результата наших спортсменов». В США убеждены, что смогут подорвать победный дух спортсменов.

Они думают, что российские спортсмены под влиянием давления подорвут свой дух. Всё, что они делают, — это гадят. Они пытаются спровоцировать революцию, которую делали в других странах, — заключил он.

Ранее американец потребовал опубликовать в свободном доступе все результаты допинг-тестов российских спортсменов. Тайгарт убеждён, что на самом деле в России не изменилась ситуация с использованием запрещённых препаратов, а МОК и WADA, в свою очередь, «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях. При этом он уточнил, что пока не будет доказана вина конкретного спортсмена, нельзя обвинять его в нарушениях.

В МОК уже отреагировали на происходящее и заявили, что разберутся в словах главы USADA.