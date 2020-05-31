Олимпийский призёр сборной Италии по волейболу перешёл в «Кузбасс»

https://static.news.ru/photo/8d44be8e-a3fb-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/zaytsev_official

Призёр Олимпийских игр, итальянский волейболист русского происхождения Иван Зайцев перешёл в кемеровский «Кузбасс».

О переходе волейболист сообщает пресс-служба «Кузбасса», подробности контракта не разглашаются.

Ранее 31-летний Зайцев выступал в итальянских клубах «Перуджа», «Рома», «Мачерата», «Модена». Становился неоднократным победителем и призером чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии. С 2014 по 2016 годы Зайцев выступал в московском «Динамо».

В составе сборной Италии выигрывал серебро и бронзу Олимпийских игр, чемпионата Европы, а также серебряные медали Кубка мира.

Ране сообщалось, что московский волейбольный клуб «Динамо» будет проводить домашние матчи российских и международных турниров на новой волейбольной арене начиная с сезона-2020/21. Новая арена, расположенная на улице Василисы Кожиной, 13, вмещает 3500 зрителей, писал NEWS.ru.