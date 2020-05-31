Олимпийский призёр сборной Италии по волейболу перешёл в «Кузбасс»

Призёр Олимпийских игр, итальянский волейболист русского происхождения Иван Зайцев перешёл в кемеровский «Кузбасс».
О переходе волейболист сообщает пресс-служба «Кузбасса», подробности контракта не разглашаются.
Ранее 31-летний Зайцев выступал в итальянских клубах «Перуджа», «Рома», «Мачерата», «Модена». Становился неоднократным победителем и призером чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии. С 2014 по 2016 годы Зайцев выступал в московском «Динамо».
В составе сборной Италии выигрывал серебро и бронзу Олимпийских игр, чемпионата Европы, а также серебряные медали Кубка мира.
Ране сообщалось, что московский волейбольный клуб «Динамо» будет проводить домашние матчи российских и международных турниров на новой волейбольной арене начиная с сезона-2020/21. Новая арена, расположенная на улице Василисы Кожиной, 13, вмещает 3500 зрителей, писал NEWS.ru.
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