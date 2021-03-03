Олимпийский чемпион объяснил проигрыш Большунова

https://static.news.ru/photo/65d5cd24-7c3c-11eb-af0b-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: EPA/PHILIPP GUELLAND/ТАСС

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал выступление Александра Большунова в гонке на 15 километров на чемпионате мира, в которой он занял четвёртое место.

Он начал лидером и, возможно, взял слишком высокий темп, переоценив свои силы. Такая же картина была два года назад в его излюбленной «классике». Он тогда тоже был одним из фаворитов, хорошо начал, но затем не справился с темпом. Но возможно, были и другие факторы, — рассказал Дементьев NEWS.ru.

Также спортсмен отметил, что Большунов сделает выводы из этой ситуации и хорошо подготовится к заключительной гонке на 50 км, а тот факт, что он стартует во всех видах программы, не должен стать для него проблемой.

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