https://static.news.ru/photo/1eecefec-5252-11ea-9168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.

Сообщается, что 23-летняя спортсменка уже не первый день находится в больнице, и ей сделали операцию, пишет Sport 24. По данным издания, диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением спортсменки.

Ранее сообщалось, что четырёхкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову выписали из больницы, писал NEWS.ru. Как позже заявила сама спортсменка, она борется с булимией около трёх лет и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.