ОКР: аудит нашёл нарушения финансовой деятельности РУСАДА

https://static.news.ru/photo/c2125bf6-c50e-11ea-a23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что углубленный аудит нашёл нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Вопреки утверждениям генерального директора (РУСАДА Юрия Гануса) углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности. Мы передали результаты проверки в наблюдательный совет, который должен оценить содержание, проанализировать и отреагировать в рамках полномочий. ОКР и ПКР будут ожидать итоги, — сказал Поздянков журналистам.

По словам Позднякова, члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углубленный аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами.

Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утвержденными стандартами. С учётом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям, — cказал глава ОКР.

Ранее Telegram-канал «ПОСТПРАВДА» сообщил, что генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус за 2018 и 2019 годы мог присвоить в общей сложности 110 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что руководители организации завышали длительность командировок, находясь на отдыхе. В свою очередь Ганус назвал это ложью, которая построена на домыслах. По его словам, у РУСАДА для коррупции вообще нет возможности, писал NEWS.ru.