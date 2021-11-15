Нугуманова заявила, что на ЧМ должны были отправить её

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выразила мнение, что именно она должна была представлять Россию на чемпионате мира 2021 года, так как заняла третье место на национальном чемпионате. По её словам, тот факт, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отдала предпочтение другой спортсменке, её сильно расстроило. Слова Нугумановой приводит «Спорт-Экспресс».

Я, по сути, на сто процентов должна была участвовать в чемпионате мира, если мы будем судить по правилам нашей федерации. Есть правила — тройка с чемпионата России всегда едет на ЧЕ и ЧМ. Но, видимо, меня эти правила не касаются. <…> Очень жаль, что такое есть в спорте. Меня это безумно расстраивает. Я об этом стараюсь не говорить, но прошлый сезон давался мне тяжело. Я плакала, не могла это принять, — призналась Нугуманова.

На чемпионате России по фигурному катанию 2021 года Нугуманова заняла шестое место, уступив Анне Щербаковой, Камиле Валиевой, Александре Трусовой, Дарье Усачёвой и Майе Хромых. Ввиду того, что из вышеперечисленных спортсменок лишь Щербакова и Трусова могли принимать участие во взрослых соревнованиях, именно Елизавета должна была стать третьей представительницей страны на чемпионатах мира и Европы. Тем не менее, на первенства отправилась ставшая седьмой Елизавета Туктамышева.

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева снялась с Кубка Австрии в Граце из-за температуры. Турнир из-за недомогания пропустят также Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.