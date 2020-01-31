Министерство спорта РФ приняло решение приостановить действие государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сроком до 1 марта 2020 года. Соответствующий приказ 31 января подписал новый министр спорта Олег Матыцин по итогам внеочередного заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций. Новый глава ведомства сделал то, что должен был сделать ранее его предшественник Павел Колобков. Данное решение назревало давно, и она правильное, считают некоторые эксперты, но есть и противники такого шага Матыцина.

За что лишили госаккредитации

Если коротко, то действие аккредитации приостановлено из-за невыполнения ВФЛА обязанностей по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним (согласно федеральному закону «О физической культуре и спорте в РФ»), как на национальном уровне, так и во взаимодействии с Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) и другими международными организациями.

В сообщении Минспорта отмечается, что новым руководством не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации (то есть восстановления ВФЛА в членстве World Athletics, — NEWS.ru). Также аккредитация отозвана в ввиду систематического нарушения спортсменами антидопинговых правил.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о лишении госаккредитации было принято заранее, потому как ещё 30 января в ответ на рекомендацию AIU исключить ВФЛА из World Athletics, Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорта выступили с совместным заявлением, в котором призвали международные спортивные организации отложить процедуру исключения российской организации.

ОКР и Минспорт России с уважением относятся к той работе, которую ведут World Athletics и AIU по обеспечению чистоты и целостности легкой атлетики. Считаем необходимым заявить о том, что у нас нет никаких оснований не доверять ходу и формату процедур, реализуемых AIU для выяснения всех обстоятельств так называемого «дела Лысенко» и степени причастности к нему должностных лиц из состава прежнего руководства ВФЛА. В этой связи и на основании принятых решений мы планируем обратиться к руководству World Athletics с просьбой отложить рассмотрение Советом WA вопроса о применении к ВФЛА исключительных санкций, обозначенных в официальном заявлении AIU, — говорилось в совместном заявлении.

Минспорт и ОКР заверили World Athletics и дисциплинарный орган AIU, что готовы «предпринять необходимые шаги в рамках своих полномочий по нормализации взаимодействия с ВФЛА».

Напомним, что прыгун в высоту Данил Лысенко был отстранён от участия во всех соревнованиях под эгидой Международной легкоатлетической федерации за пропуск трёх внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования. Расследование этого дела представителями AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), длившееся больше года, выявило причастность должностных лиц ВФЛА к фальсификации документов по делу Лысенко.

Данил Лысенко Сергей Булкин/NEWS.ru

За и против

Министр спорта РФ Олег Матыцин принял правильно решение, лишив федерацию аккредитации, но сделал это с опозданием. Такого мнения придерживается бывший член президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики.

Матыцин принял правильное решение, но с большим опозданием. Вся ситуация с лёгкой атлетикой так усугублена, что даже не могу представить, откуда ещё может нам «прилететь». World Athletics будет давить на нас дальше, поскольку бывший президент [Дмитрий] Шляхтин и его последователь [Юлия] Тарасенко заняли позицию — пойти в отказ по «делу Лысенко», — за что семь человек были отстранены от руководящих должностей ВФЛА. Сейчас они продолжают настаивать о невиновности. Алексей Кустов бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики

Кустов подчеркнул, что президент World Athletics Себастьян Коу очень серьёзно настроен, так как «четыре года он смотрел, как мы издеваемся над своей лёгкой атлетикой».

Он знает, что такое спортивный труд. И наши завоевания свелись к мелочи руководящими действиями ВФЛА, [Виталия] Мутко и [Павла] Колобкова (оба — бывшие министры спорта, — NEWS.ru), которые ничего не делали, чтобы затормозить этот процесс. Что касается нашей стороны, то российские юристы могут занять оборонительную позицию, но в какой плоскости? 145 допинг-проб дали положительные результаты. И здесь, к сожалению, наши спортсмены могут упустить вторую Олимпиаду подряд из-за необоснованных действий наших чиновников. Ни один человек не наказан, значит, это кому-то выгодно? Значит, тем, кто управляет этой системой, выгодно держать нашу федерацию лёгкой атлетики в такой плоскости. У нас внутри страны есть враги, — сказал Кустов.

А вот депутат Государственной думы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, в то время, когда действуют спортивные санкции, лишение аккредитации ВФЛА может стать прецедентом, который позволит устранять и другие федерации.

Скандал очень долгий, замороженный, долгие годы длится разборка ВФЛА с международной федерацией. То, что сейчас, конфликт надо разрешать — это однозначно. И вступать в переговоры с World Athletics. Страдают миллионы людей, которые не могут попасть на соревнования, выехать на международные турниры. Катастрофа в лёгкой атлетике. Дмитрий Свищёв депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России

По его словам, необходимо восстанавливать своё имя на всех уровнях.

Во времена, когда действуют антироссийские спортивные санкции, решение лишить нас аккредитации позволяет не просто выбить нас из международной легкоатлетической арены, но и получить возможность устранять нас и по другим федерациям, докапываться, искать причину исключать нас из системы спорта. Нельзя это допустить. Необходимо собрать экстренное совещание по исключению ВФЛА, чтобы услышать объяснение. Мы должны помогать коллегам, — отметил Свищёв.

Не согласен с решение Минспорта бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв, который хочет, «чтобы Министерство объяснило механизм защиты спортсменов по принятию такого решения».

Дело в том, что это (лишение госаккредитации, — NEWS.ru) можно было сделать значительно раньше, а это произошло достаточно поздно. World Athletics уже предупредило ВФЛА о том, что могут исключить, если те не признают нарушения, допущенные по «делу Лысенко». Решение министерства спорта о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА фактически развязывает руки World Athletics. Теперь организации некого исключать, потому что российской организации не существует. Мы просто сыграли World Athletics на руку. Валентин Балахничёв бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Балахничёв добавил, что сейчас непонятно, что будет дальше и к чему ведёт отзыв аккредитации.

Фактически лёгкая атлетика прекратила своё существование не только как субъект международного спортивного движения, но и как субъект деятельности в Российской Федерации. Ситуация очень запутана. Отзыв аккредитации нужно было проводить намного раньше. Сейчас стоит вопрос, как спасать лёгкую атлетику, — сказал он.

На что направлено лишение аккредитации?

Как сказано в сообщении Минспорта, решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, которое не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям. Также это не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним.

Минспорт России полагает, что это решение послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития.

Данное решение было принято на основании того, что нынешнее руководство ВФЛА не приняло достаточно мер по борьбе с допингом, не выстроило отношений с международной федерацией. Мы понимаем весь кризис сложившейся ситуации и надеемся, что эти меры приведут к положительному результату. Мы сделали совместное заявление с ОКР, будет создана специальная группа по подготовке к выборам, которые состоятся 28 февраля, — сказал Матыцин журналистам.

Министр подчеркнул, что считает это решение единственно верным. Кроме того, в ведомстве отметили, что при устранении ВФЛА нарушений, действие государственной аккредитации будет возобновлено.