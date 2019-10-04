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Немецкий велогонщик команды Team Sunweb Максимилиан Вальшайд и француз Флориан (Deceuninck — Quick Step) Сенешаль повздорили между собой после финиша однодневной гонки высшей категории Sparkassen Münsterland Giro, прошедшей в Германии.

На последних метрах в группе произошёл завал, который спровоцировал контакт между гонщиками. Сенешель оказался на асфальте, но серьезных травм не получил. После финиша француз решил выяснить отношения с Вальшайдом, ударив немца рукой по каске , когда тот давал интервью.

Победителем гонки стал колумбиец Альваро Ходч (Deceuninck — Quick Step). Второе место занял немец Паскаль Аккерман (BORA — hansgrohe), третье — бельгиец Тим Мерлир (Corendon — Circus).

Российский велогонщик Савва Новиков из команды «Локосфинкс» (Lokosphinx) стал победителем3-го этапа многодневки «Тур Ирана» (Азербайджана), писал News.ru.