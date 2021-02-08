Недруги: почему битва Загитовой и Медведевой будет длиться вечно

Идея организаторов командного турнира по фигурному катанию, прошедшего в Москве, в очередной раз столкнуть лбами Алину Загитову и Евгению Медведеву многим показалась неуместной. Зачем ворошить прошлое и создавать хайп на противостоянии, которое уже давным-давно сошло на нет? Но оказалось, что мы все глубоко ошибались. На пресс-конференции после командного турнира фигуристки выдали треш-ток, который наглядно показал, что обиды Олимпийских игр в Пхёнчхане не забыты, а война между ними будет длиться ещё очень долгое время.

В этом сезоне мы не раз благодарили Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Настало время сделать это в очередной раз. Если бы не их командный турнир, вряд ли бы мы могли догадаться, насколько натянутыми до сих пор являются взаимоотношения Медведевой и Загитовой. Если на протяжении всего торжества в «Мегаспорте» они спокойно и даже уважительно держались по отношению друг к другу, то под занавес турнира дали волю своим настоящим эмоциям.

Отправной точкой в этой истории, как нетяжело догадаться, стала победа «Красной машины» Загитовой над коллективом «Время первых» под капитанством Медведевой. Несмотря на то что все (организаторы, болельщики и журналисты) подавали это противостояние с позиции реванша Медведевой, ответить на события трёхлетней давности двукратной чемпионке мира не удалось. И, кажется, её это обстоятельство сильно задело.

На пресс-конференции Женя пожаловалась на неравные составы. По её мнению, мировой топ — Анна Щербакова и Камила Валиева, которые были в команде Загитовой, — определили победу коллектива Алины. Также Медведева посетовала, что в турнире не смогла принять участие Алёна Косторная, потому что это могло сильно сказаться на итоговом результате. Ну а «вишенкой на торте» стало следующее высказывание.

Как капитан от лица команды скажу — мы поражение не признаём. Мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий. Потому что люди знают, кого они выбирают. Финальный факт — лично я все деньги, полученные на этом турнире, отправляю на благотворительность, — сказала Медведева на пресс-конференции.

Вы бы видели лицо Алины в этот момент. Оно было красноречивее любых слов. Впрочем, одной мимикой ограничиваться олимпийская чемпионка не стала. Она не менее уверенно, а главное, максимально чётко обозначила свою позицию. Выдержав небольшую паузу, она ответила: «Сегодня есть победитель... И это „Красная машина“. Кубок всё-таки у нас». Медведевой только и оставалось, что нехотя (это было слишком нескрываемо) бросить «Поздравляю» в сторону оппонентки.

Понятное дело, что поражение на развлекательном турнире, не имеющем никакой соревновательной ценности, это лишь следствие проблемы. Главная же причина «милого» общения фигуристок кроется в Пхёнчхане, где состоялась их настоящая битва. С тех пор в жизни обеих спортсменок произошло множество событий, но отголоски Игр не дают им покоя и по сей день. Жене в первую очередь. И никакие отъезды в другие страны и разговоры о новом этапе в жизни, и даже возвращение в лагерь обидчиков, которое как бы говорило о том, что все неприятные события с Этери Тутберидзе остались в прошлом, не смогли сгладить былые раны. Медведевой до сих пор обидно за Пхёнчхан. Обидно было тогда, обидно сейчас и будет обидно, видимо, ещё много-много лет. И с этим ничего не поделаешь.

Евгения Медведева vk.com/jmedoj

Другой вопрос: зачем накипевшие эмоции нужно было выплёскивать на командном турнире? Если бы подобный спич состоялся после поражения в личном противостоянии — вопросов бы не было. Но говорить, что составы были неравны, что, по сути, только девочки определили победу, в то время как каждый из членов коллектива Жени старался привнести максимальный вклад в результат (вспомните сумасшедшие прокаты танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин или выступления парней Михаила Коляды и Марка Кондратюка), очень несправедливо. Многим «подопечным» Медведевой должно было быть обидно после таких слов капитана. Раз уж на то пошло, то состав своей команды она формировала сама.

Но вернёмся к нашему основному конфликту. Показательно в этой истории в том числе и поведение Алины Загитовой. Если глядя на то, как Женя держала себя на пресс-конференции, сложилось впечатление, что глобально двукратная чемпионка мира за три года не повзрослела, то Алина изменилась значительно.

От зажатой девочки, которая боялась радоваться своей победе на Олимпийских играх, кажется, не осталось и следа. Теперь она готова давать отпор. Не признаёшь победу — твоё дело, кубок всё равно у нас, победитель всё равно один (очень тонкое замечание). Видно, что Загитова готова бороться, она больше не собирается мириться со статусом несчастной победительницы и уж тем более стесняться своих достижений.

Что всё это значит? Да только одно: Евгению Плющенко и Алексею Ягудину придётся потесниться. Противостояние Загитовой и Медведевой — очередная «мыльная опера» в фигурном катании, которая будет длиться вечно. После пресс-конференции на команднике мы можем говорить об этом наверняка.