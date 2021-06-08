«Не понимает, что происходит»: депутат оценил работу Родниной в Госдуме

https://static.news.ru/photo/e381f45c-c861-11eb-a00f-96000091f725_660.jpg Ирина Роднина Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев оценил работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной. Его критические суждения приводит «Спорт-Экспресс».

Толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит, — заявил Лебедев.

По его словам, за неё отдают голоса избиратели, которые помнят её выступления в качестве фигуристки, то есть люди 60-х или 70-х годов. Лебедев убеждён, что спортсменам нечего делать в Думе. От них как от депутатов там ровно никакой пользы. Однако он понимает выбор в их сторону — спортсменов «используют для привлечения избирателей».

Ранее Лебедев отреагировал на форму сборной Украины перед чемпионатом Европы по футболу. По его словам, никто бы не заметил очертания государства, если бы не начали раздувать из мухи слона. Политик считает, что всем на это наплевать.