https://static.news.ru/photo/94996a16-454d-11ea-af39-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Олимпийская чемпионка, мать двух дочерей 44-летняя Татьяна Навка показала шикарную физическую подготовку во время занятий йогой. Она растянулась в шпагате, изогнулась, приподняв правой рукой левую ногу, а левой рукой уперлась в пол.

При этом её правая нога коснулась пола лишь ступней. Фотографию неувядающая спортсменка выложила на своей странице в Instagram.

Думала, не смогу, но мой тренер в меня верил! — говорится в сообщении Навки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что фигуристка Алёна Косторная напоминает ей себя в молодости. По её словам, выигравшая недавний чемпионат Европы 16-летняя россиянка также просматривает свои прокаты и выражает недовольство исполнением отдельных элементов.