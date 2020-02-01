Олимпийская чемпионка, мать двух дочерей 44-летняя Татьяна Навка показала шикарную физическую подготовку во время занятий йогой. Она растянулась в шпагате, изогнулась, приподняв правой рукой левую ногу, а левой рукой уперлась в пол.
При этом её правая нога коснулась пола лишь ступней. Фотографию неувядающая спортсменка
Думала, не смогу, но мой тренер в меня верил! — говорится в сообщении Навки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что фигуристка Алёна Косторная напоминает ей себя в молодости. По её словам, выигравшая недавний чемпионат Европы 16-летняя россиянка также просматривает свои прокаты и выражает недовольство исполнением отдельных элементов.
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