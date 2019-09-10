https://static.news.ru/photo/195a6038-d3c6-11e9-bca1-fa163e074e61_660.jpg Вадим Панков Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков принял решение уволиться со своей должности из-за состояния здоровья.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, на предстоящий Кубок мира в Японию в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера поедет Сержио Бузато. Сообщается, что Панков продолжит работать тренером, вероятнее всего, в качестве наставника молодёжных и университетских команд.

Панков возглавил сборную в январе 2018 года. На прошедшем чемпионате Европы россиянки дошли до четвертьфинала, где в четырёх сетах проиграли команде Италии. Под руководством специалиста Россия пробилась на Олимпиаду-2020.

Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по волейболу, ранее писал News.ru.