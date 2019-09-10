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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение предоставить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях ещё 11 российским спортсменам, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Таким образом, до международных стартов допущены 129 россиян. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования. В начале декабря 2018 года отстранение было продлено....