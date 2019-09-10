Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу назвал состав национальной команды на чемпионат Европы-2020 по волейболу, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
В состав российской команды вошли следующие игроки: Александр Бутько, Игорь Кобзарь, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев, Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Антон Семышев, Валентин Голубев, Евгений Андреев.
Евро начнется 12 сентября. Соревнования состоятся во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Впервые в мужском чемпионате Европы сыграют 24 сборные.
Соперниками россиян по группе С стали команды Словении, Финляндии, Турции, Северной Македонии и Беларуси.
Главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит» из Санкт-Петербурга, писал News.ru.