https://static.news.ru/photo/a481f0d4-cf18-11e9-846b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Predrag Milosavljevic/Global Look Press

Главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.

Саммелвуо находился во главе кемеровского «Кузбасса», с которым завоевал золотые медали чемпионата России, с 2016 по 2019 год.

В 2019 году он покинул пост наставника финской сборной и возглавил команду России, выиграв с ней Лигу наций — 2019 и олимпийскую квалификацию.

Ранее сообщалось, что старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато может быть дисквалифицирован на несколько матчей, писал News.ru.