Нас не догонят: как Коляда и Семененко помогли России улететь в космос

Уже второй день в Осаке на командном чемпионате мира сборная России безжалостно разбирается со всеми соперниками. Перед заключительными двумя дисциплинами россияне опережают команду США на 8, а японцев на 13 очков. Как наши парни позволили команде укрепиться в лидерах, рассказывает NEWS.ru.

Пары выиграли, но нервно

Короткая программа мужчин позволила американцам (Нэтан Чен занял первое место, Джейсон Браун — третье) сократить огромный гандикап, созданный нашими танцорами и женщинами. После первого соревновательного дня сборные России и США отделяли два очка. Но у россиян была возможность оторваться от преследователей после коротких программ спортивных пар. Как раз с этой дисциплины начинался второй день командного чемпионата мира.

Владимир Песня/РИА Новости

Анастасия Мишина / Александр Галлямов, победители чемпионата мира в Стокгольме, ехали в Осаку в статусе безоговорочных фаворитов. Соперников, способных в этой дисциплине навязать борьбу нашим ребятам, просто-напросто не было.

Но это обстоятельство в итоге чуть было не сыграло с ребятами злую шутку. Мишина и Галлямов откатали свой номер с одной грубой ошибкой — партнёр сделал параллельный сальхов только в два оборота. К счастью, конкуренция в этой дисциплине была настолько слабой, что даже с грубой ошибкой российские фигуристы расположились на первой строчке с приличным отрывом от преследователей. Настя и Саша принесли важные 12 баллов в копилку сборной России, а американцы, главные конкуренты россиян на этом турнире, заняли только четвёртое место.

В танцах без перемен

Увеличить отрыв могли наши танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые после короткой программы шли в лидерах. И они справились со своей задачей. Ребята в очередной раз продемонстрировали чувственное и проникновенное исполнение произвольного танца. Судей так очаровало выступление Вики и Никиты, что они даже не стали придираться к расстегнувшемуся во время проката платью партнёрши (хотя и могли). Уверенное первое место и дополнительные 12 баллов для России.

Нэтан Чен isu.org

Перед мужской «произволкой» (сильная сторона американцев и слабая — россиян) турнирная таблица выглядела следующим образом: 73 балла у России и 66 — у США. Наши парни должны были придумать себе слишком много проблем, чтобы внести интригу в общекомандный зачёт. К счастью, этого не произошло.

За парней не стыдно

Евгений Семененко выдал четвёртый подряд чистый прокат на двух чемпионатах мира. Кажется, этот парень принял пилюлю стабильности от Анны Щербаковой — по-другому его успешные прокаты на последних турнирах объяснить нельзя. Вся прыжковая часть была исполнена чисто. А это ни много ни мало четверной тулуп, четверной сальхов и каскад тройной аксель — ойлер — тройной сальхов. Не удалось набрать максимальные баллы в хореографических элементах. Но это то, к чему 17-летний фигурист ещё придёт.

Михаил Коляда Александр Вильф/РИА Новости

Наконец у Михаила Коляды появилась возможность представить, вероятно, на данный момент лучшую программу в своей карьере «Нуреев» зарубежной публике (чемпионат мира в Стокгольме проходил без зрителей). Начал свой прокат трёхкратный чемпион России очень здорово — каскад из тулупов 4-3, сольный тулуп в четыре оборота были выполнены чисто. Но затем последовали ошибки на приземлениях, а под конец программы фигурист и вовсе исполнил только двойной аксель и двойной риттбергер (должны были быть тройные прыжки). Что же касается компонентной части (вторая оценка в фигурном катании), то всё было сделано идеально. Несмотря на шероховатости, Коляда получил внушительные 180,72. Это личный рекорд фигуриста. На этот раз к судьям не придраться.

Небольшую интригу в соревнования мог внести американец Джейсон Браун, который после короткой программы шёл на третьей строчке, но произвольная у американца не получилась совсем: был недокрут на сальхове, «бабочка» вместо тулупа и падение с тройного лутца. В итоге опытный американский фигурист уступил даже Семененко. Женя занял после произвольной пятое место, а Коляда — третье. В сумме российские фигуристы принесли 18 баллов. Очень достойный результат!

Что же касается первых двух мест, то и на этот раз Нэтан Чен оказался сильнее Юдзуру Ханю. По сравнению с выступлением в Стокгольме американец допустил в произвольной ошибку на каскаде с ойлером, но четыре квада сыграли определяющую роль — Чен опередил Ханю.

После второго соревновательного дня Россия с отрывом в восемь баллов опережает американцев. Ещё осталось увидеть произвольные программы в двух дисциплинах, но уже понятно, что золото у нас отнять не сможет никто.